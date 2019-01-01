رئيس الاتحاد البحريني: كرتنا بخير ونتمنى السير على نفس المنوال

البحرين حصدت لقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخها

أعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة؛ رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، عن سعادته بتتويج منتخب بلاده بطلًا لكأس الخليج العربي "خليجي 24"، متوجهًا بالشكر للجمهور والقيادات على الدعم والمساندة.

الأحمر حصد لقب خليجي 24 بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشيخ علي، خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "الكرة البحرينية بخير، والدليل النتائج المتصاعدة في البطولة، وإن شاء الله اللاعبون بهم الخير والبركة وهم مستقبل الكرة البحرينية، ونتمنى من الله أن يوفقهم فيما هو قادم".

وأضاف: "اليوم هو يوم فرح للشعب البحريني، ونرفع الشكر إلى قياداتنا الرشيدة، وكذلك الشعب البحريني الذي كان له دور فعال الليلة من خلال مؤازرة المنتخب بشغف، وهذا إن دل على شيء يدل على حب الجمهور للاعبين والمنظومة الرياضية بشكل عام".

واختتم: أمامنا مشوار في البطولات المقبلة، نتمنى أن نسير بها على نفس المنوال".

السعودية - وصولك للنهائي إنجاز وثغرتك قاتلة

يذكر أن المنتخب البحريني حصد لقب البطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بينما حصدت السعودية اللقب من قبل ثلاث مرات.