رئيس الاتحاد الآسيوي: الخلافات السياسية في كل مكان لكن الكرة لها قوانينها

الشيخ سلمان يتمنى استمرار التقارب بين الجميع بعيدًا عن الخلافات السياسية

يرى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تتويج منتخب البحرين بطلًا لكأس الخليج العربي "خليجي 24" جاء عن جدارة واستحقاق، متمنيًا استمرار التقارب بين جميع البلدان بعيدًا عن الخلافات السياسية.

الأحمر توج بطلًا للبطولة الخليجية لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على المنتخب السعودي بهدف وحيد، سجله محمد الرميحي في الدقيقة 69. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشيخ سلمان، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "صحيح أنا رئيس الاتحاد الآسيوي، لكن فوز البحرين شيء مفرح، نبارك لهم عليه، فهو فوز مستحق، ونتمنى التوفيق لهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فما تزال الفرصة أمامهم كبيرة للتأهل".

وأضاف: "الرياضة تجمع الجميع وهي وسيلة للتقارب، ونتمنى سواء في بطولة الخليج أو البطولات الآسيوية الأخرى أو التصفيات أو بطولات الأندية أن يستمر التقارب".

واختتم: "كاتحاد الآسيوي نريد أن نجد الحلول للجميع ونريد إرضاء الجميع قدر الإمكان، لكن في الأخير الرياضة فرصة للتقارب، والخلافات السياسية موجودة في كل مكان، لكن كرة القدم لها أنظمتها وقوانينها، يجب أن نحترمها بعيدًا عن عواطفنا".

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الاتحاد الآسيوي عانى في السنوات الماضية إثر الخلافات السياسية بين عدد من البلدان، ليضطر للجوء لحل الملاعب المحايدة، قبل أن يقرر إلغاء اعتماد الملاعب المحايدة نهائيًا منذ عام.

وكان منتخبات البحرين والسعودية والإمارات رافضة خوض منافسات خليجي 24، نظرًا للخلافات السياسية مع البلد المستضيف "قطر"، قبل أن تتراجع بعد تجديد الدعوة لها من قبل اتحاد كأس الخليج.