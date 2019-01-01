مادو والمالكي يغيبان عن تدريب السعودية الأول في أوزباكستان

المباراة يوم الخميس القادم

أجرى منتخب السعودية تدريبه الأول في العاصمة الأوزبكية طشقند مساء اليوم الإثنين بعد وصوله البلاد أمس الأحد استعدادًا لمواجهة منتخب أوزباكستان يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وغاب عن التدريب الثنائي عبد الله مادو مدافع النصر وعبد الإله المالكي لاعب وسط الاتحاد، وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن غياب الأول كان لشعوره بآلام في الركبة فيما تعرض الثاني لنزلة برد.

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وبدأت الحصة التدريبية مساء اليوم على ملعب لوكوموتيف بحركات الإحماء ثم تمارين التمرير واختتمت بتدريبات خاصة على الاستحواذ، ومن المقرر أن يُجري الأخضر تدريبًا جديدًا على نفس الملعب يوم غدٍ الثلاثاء، فيما سيتدرب يوم الأربعاء على ملعب باختكور الدولي الذي ستقام عليه المباراة.

وضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد 25 لاعبًا لخوض المباراة أمام أوزباكستان ثم اللقاء الودي أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر الجاري، وقد استبعد من المنتخب فيما بعد عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي لمعاناته في إصابة عضلية في الساق.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.

ويطمح المنتخب للفوز على أوزباكستان لانتزاع صدارة المجموعة، إذ يتواجد حاليًا في المركز الثاني بـ5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منافسه الأوزبكي.