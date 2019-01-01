منتخب السعودية يصل طشقند لمواجهة أوزباكستان

مباراة مهمة للأخضر في التصفيات

وصلت مساء أمس الأحد بعثة منتخب السعودية إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لمواجهة منتخب أوزباكستان يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان في استقبال بعثة الأخضر لدى وصولها مطار طشقند الدولي سفير المملكة العربية السعودية في أوزباكستان "هشام بن مشعل السويلم" ونائبه "نايف الشمري"، ورئيس قسم المراسم قاسم السبيعي بجانب الأستاذ صالح الحدب.

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وقدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق شكره لسفير السعودية في أوزباكستان على كافة التسهيلات التي وجدتها البعثة منذ وصولها مطار طشقند الدولي.

ومن المقرر أن يُجري الأخضر تدريبه اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب لوكوموتيف، فيما ستقام المباراة على ملعب باختكور الدولي.

وضم الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد 25 لاعبًا لخوض المباراة أمام أوزباكستان ثم اللقاء الودي أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر الجاري، وقد استبعد من المنتخب فيما بعد عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي لمعاناته في إصابة عضلية في الساق.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط فيما تتواجد أوزباكستان في الصدارة بـ6 نقاط.