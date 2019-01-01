فواز القرني مستاء من تعادل السعودية الودي أمام باراجواي

حارس المرمى يتحدث بعد التعادل مع باراجواي وديًا

أبدى فواز القرني حارس مرمى منتخب السعودية استياءه من التعادل مع باراجواي 0-0 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مؤكدًا أن النتيجة ليست مرضية بالنسبة لهم كلاعبين.

المنتخب السعودي كان قد بدأ فترة التوقف الحالية المقرة من فيفا بالفوز على أوزباكستان في طشقند 3-2 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين .

ولعب القرني مباراة ممتازة تألق خلالها في التصدي لمحاولات الفريق الضيف ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى النهاية، وقد غاب عن اللقاء نجوم الهلال لارتباطهم بمباراة الفريق ضد أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

السعودية تتعادل وديًا مع باراجواي في الرياض

القرني أكد على أهمية اللقاء خلال تصريحاته للقنوات السعودية الرياضية، مضيفًا "النتيجة ليست مرضية لنا كلاعبين، تعاهدنا قبل اللقاء على اللعب بجدية والفوز، فنحن لا نفرق بين مباراة رسمية وأخرى ودية، مبارياتنا جميعها شرسة وضد منافسين أقوياء، ولكن يبقى التعادل أفضل من الخسارة".

"المباراة مهمة جدًا قبل مشاركتنا في البطولة الخليجية، الفريق ظهر بصورة ممتازة اليوم والجماعية كانت واضحة، لقاء كان مهمًا لخليجي 24".

حارس مرمى الاتحاد أشاد بأداء اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغائبين، مضيفًا حول المشاركة في خليجي 24 "نتحمل مسؤولية كبيرة وهي تمثيل السعودية في تلك البطولة، هي بطولة مهمة لنا كلاعبين ومنتخب ووطن وعلينا الظهور بالمستوى اللائق بالسعودية. أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع ونتوج بالبطولة".