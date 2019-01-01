عبد الله مادو: الأجواء الباردة لصالحنا، نريد انتزاع الصدارة أمام أوزباكستان

نجم دفاع السعودية يتحدث عن مباراة الخميس القادم

أكد عبد الله مادو نجم دفاع منتخب السعودية رغبته وزملاءه في العودة بنتيجة إيجابية من مواجهة أوزباكستان ضمن الجولة الخامسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وشدد اللاعب على أهمية تلك المرحلة من التصفيات، بقوله "دون شك أن تلك المرحلة مهمة جدًا في التصفيات خاصة أنها الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، نريد الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لنتصدر المجموعة".

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وعن أحوال الطقس الباردة وهي عكس المعتاد عليه في السعودية، قال نجم دفاع النصر "نحن اللاعبون نفضل اللعب في أجواء باردة على الأجواء الرطبة، لذا هذا سيكون عنصرًا إيجابيًا بإذن الله".

وأشاد مادو بعلاقته مع زميله في دفاع السعودية "زياد الصحفي"، مؤكدًا أن ثنائيتهم الناجحة في الأخضر تعود لجهدهم وتواصلهم الدائم حول كيفية التغطية الدفاعية، مبديًا أمله في أن يكونا امتدادًا لنجوم دفاع المنتخب السعودي.

وأتم قائلًا "أمامنا مباراة مهمة أمام أوزباكستان نريد الفوز بها لنختم الدور الأول من التصفيات في صدارة المجموعة".

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم هزمت سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف.