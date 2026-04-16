كيفية متابعة منتخب الجزائر في كأس العالم 2026: أين يمكن الحصول على التذاكر والرحلات الجوية والحجوزات والمزيد

يقدم موقع GOAL الدليل الشامل حول كيفية حجز تذاكر المباريات، وحجز أفضل الرحلات الجوية من الجزائر أو وهران، والعثور على مكان الإقامة المثالي لمتابعة مسيرة المنتخب الجزائري عبر المدن المضيفة في أمريكا الشمالية. لدينا أحدث المعلومات لضمان قدرتك على تشجيع "الخضر" في سعيهم لصنع التاريخ على الساحة العالمية

أوقعت القرعة الجزائر في مجموعة تنافسية ستجعلها تسافر عبر المساحات الشاسعة للقارة الأمريكية الشمالية. ستبدأ الجزائر مشوارها في الولايات المتحدة، وستواجه جدولاً مرهقاً يتطلب تخطيطاً دقيقاً للسفر. يجب أن يستعد المشجعون لأجواء بعض أكبر ملاعب دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) التي تم تحويلها لاستخدام كرة القدم، حيث من المتوقع أن يظهر اللونان الأخضر والأبيض لعلم الجزائر بأعداد هائلة.

كيف تحصل على تذاكر مباريات الجزائر في كأس العالم 2026؟

يعد الحصول على تذاكر مباريات الجزائر أولوية قصوى لملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم. ونظرًا لحجم الجالية الجزائرية في أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا للغاية. تعد مراحل البيع الرسمية للفيفا هي الطريق الرئيسي، ولكن الأسواق الثانوية توفر بديلاً حيويًا لأولئك الذين فاتتهم السحوبات الأولية.

مراحل البيع الرسمية للفيفا

الطريقة الأساسية لشراء التذاكر هي من خلال بوابة التذاكر الرسمية للفيفا. وعادة ما يتضمن ذلك سحبًا عشوائيًا يتبعه فترة "من يأتي أولاً يخدم أولاً". بالنسبة لنسخة 2026، أدخلت الفيفا فئات تتراوح من مقاعد الفئة 3 ذات الأسعار المعقولة إلى خيارات الفئة 1 المميزة. ومع ذلك، مع اقتراب موعد البطولة، يصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على هذه التذاكر بسعرها الأصلي.

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

تعد مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة الفرصة الأخيرة للحصول على التذاكر بسعرها الاسمي. تعمل هذه النافذة بشكل صارم على أساس أسبقية الحجز. بالنسبة للمباريات التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل المباراة الافتتاحية للمجموعة ضد الدنمارك أو المواجهة على الساحل الغربي مع الإكوادور، غالباً ما تنفد هذه التذاكر في ثوانٍ معدودة، مما يتطلب من المشجعين تسجيل الدخول والاستعداد لحظة فتح النافذة.

الأسواق الثانوية

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم السحوبات الأولية أو يرغبون في ضمان الجلوس في مقاعد محددة مع مشجعين جزائريين آخرين، تعد الأسواق الثانوية الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الدخول. يعد StubHub وجهة رائدة للمشجعين الذين يتطلعون إلى حجز مقاعدهم بأمان. في حين أن الأسعار في السوق الثانوية تتقلب بناءً على الطلب، إلا أنها توفر المرونة في العثور على التذاكر حتى عندما تنفد التذاكر من البوابة الرسمية.

حاليًا، تبدأ أسعار أرخص التذاكر لمباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات في نيوجيرسي ولوس أنجلوس من حوالي 180 إلى 225 دولارًا أمريكيًا، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل كبير مع اقتراب موعد بدء البطولة وانتشار حمى "ثعلب الصحراء".

كيف تشتري تذاكر طيران لمشاهدة الجزائر في كأس العالم 2026؟ متابعة الجزائر عبر أمريكا الشمالية هي مهمة سفر طموحة. من المرجح أن يسافر المشجعون القادمون من الجزائر من مطار هواري بومدين (ALG) في الجزائر العاصمة. مع عدم وجود رحلات جوية مباشرة إلى العديد من هذه المدن المضيفة، سيتوقف معظم المشجعين في مطارات أوروبية رئيسية مثل باريس (CDG) أو لندن (LHR) أو اسطنبول (IST). نيويورك/نيوجيرسي (المباراة 1): سافر إلى مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) أو مطار نيوارك ليبرتي الدولي (EWR). هذان مطاران عالميان رئيسيان يوفران أكثر الرحلات المتصلة من أوروبا.

لوس أنجلوس (المباراة 2): بالنسبة للمباراة الثانية، يجب على المشجعين السفر إلى مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX). إذا كنت قادمًا من الساحل الشرقي، فإن الرحلات الداخلية متكررة ولكنها طويلة (حوالي 6 ساعات).

فانكوفر (المباراة 3): يخدم مطار فانكوفر الدولي (YVR) المباراة النهائية في دور المجموعات. يتطلب عبور الحدود إلى كندا تأشيرة محددة أو متطلبات eTA لحاملي جوازات السفر الجزائرية، لذا يجب التخطيط وفقًا لذلك. نوصي باستخدام Skyscanner لمتابعة انخفاض الأسعار. تعد شركات الطيران مثل Air Algérie وAir France وDelta خيارات شائعة للسفر إلى أمريكا الشمالية. رحلات كأس العالم لدعم الجزائر احجز رحلتك الآن كم تبلغ تكلفة رحلات كأس العالم 2026؟ من المتوقع أن تكون تكاليف السفر خلال صيف 2026 مرتفعة. تتراوح أسعار الرحلات الجوية من الجزائر إلى الولايات المتحدة عادةً بين 1200 و2000 دولار أمريكي خلال البطولة. قد تكون الرحلات الداخلية داخل أمريكا الشمالية (مثل من نيويورك إلى لوس أنجلوس) باهظة الثمن أيضًا بسبب ارتفاع الطلب. التاريخ السفر من الوجهة التكلفة التقديرية (بالدولار الأمريكي) 14 يونيو الجزائر (ALG) نيويورك (JFK) 1,300 19 يونيو نيويورك (EWR) لوس أنجلوس (LAX) 350 دولار 24 يونيو لوس أنجلوس (LAX) فانكوفر (YVR) 280 دولار

أين تقيم لمشاهدة مباريات الجزائر في كأس العالم 2026؟ مع انتشار المباريات على الساحل الشرقي والساحل الغربي وغرب كندا، فإن استراتيجية الإقامة تعد أمرًا أساسيًا. يظل موقع Booking.com هو أفضل مورد للعثور على فنادق ذات سياسات إلغاء مرنة، وهو أمر ضروري نظرًا لاحتمال حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة في خطط السفر. نيوجيرسي/نيويورك (المباراة 1) يقع ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد، نيوجيرسي. يمكن للمشجعين اختيار الإقامة في مانهاتن للاستمتاع بتجربة سياحية كاملة (يمكن الوصول إليها بالقطار) أو العثور على فنادق أكثر ملاءمة للميزانية في سيكوكوس وهوبوكين، وهما أقرب بكثير إلى موقع الملعب. لوس أنجلوس (المباراة 2) يقع ملعب SoFi في إنجلوود. يوفر الإقامة بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) أو في إل سيغوندو الوصول الأكثر ملاءمة إلى الملعب. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة لوس أنجلوس الشهيرة، تقع سانتا مونيكا أو شاطئ فينيسيا على مسافة قصيرة بالسيارة، ولكن توقع ازدحامًا مروريًا شديدًا في أيام المباريات. فانكوفر (المباراة 3) يقع ملعب بي سي بليس في قلب وسط مدينة فانكوفر. وهذا مثالي للمشجعين حيث تقع معظم الفنادق والمطاعم ومناطق المشجعين على مسافة قريبة من الملعب. تعد غاستاون ويال تاون من المناطق الشهيرة بين المشجعين الزائرين. احجز إقامتك في بلاد كأس العالم اشترِ الآن اللوجستيات المحلية: التنقل في أمريكا الشمالية المسافات بين المدن المضيفة هائلة. أنت لا تزور بلدًا فحسب؛ بل تعبر قارة بأكملها. مشاركة الركوب: تعد Uber و Lyft وسائل النقل الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا. وهي مفيدة بشكل خاص للوصول إلى الملاعب مثل MetLife و SoFi، التي تفتقر إلى شبكة مترو أنفاق تقليدية واسعة النطاق.

تأجير السيارات: إذا كنت تخطط لاستكشاف المناطق خارج المدن، فإن استئجار سيارة يعد خيارًا رائعًا، على الرغم من أن تكلفة وقوف السيارات في مواقع كأس العالم ستكون باهظة للغاية.