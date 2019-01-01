منتخب الجزائر يُمطر شباك زامبيا بخماسية

منتخب الجزائر يضرب زامبيا بقوة

حقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على نظيره الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث بدأ محاربي الصحراء الدفاع عن لقبهم مبكرًا.

وكان المنتخب الجزائري قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر العام الجاري، حيث حقق الفوز في النهائي على السنغال بهدف دون رد أحرزه وقتها بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

افتتح رامي بن سبعيني الأهداف للمنتخب الجزائري في الدقيقة 44 من عمر اللقاء ليفتح الطريق لمنتخب بلاده نحو فوز أول في بداية جولته الإفريقية.

وأحرز المهاجم الرائع بغداد بو نجاح لاعب السد القطري الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 68 من ركلة جزاء وأضاف الثالث يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي.

وفي الدقيقة 86 من عمر اللقاء أحرز العربي هلال سوداني الهدف الرابع للمنتخب الجزائري وعاد بغداد بونجاح ليختتم الخماسية لمحاربي الصحراء في الدقيقة 90.

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ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، بجوار كلًا من زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا.

ويسعى منتخب الجزائر للدفاع عن لقبه الذي حققه مؤخرًا بعد أداء أكثر من رائع بشهادة الجميع في البطولة التي أقيمت في مصر.