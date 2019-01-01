بلماضي يُرحب بمواجهة فرنسا ويرفض عرض البرازيل

المدرب يرد على رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر باللعب وديًا ضد فرنسا، ورفض في نفس الوقت عرض البرازيل لإقامة مباراة ودية في أكتوبر القادم.

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ويتواجد لاعبو الخُضر حاليًا في معسكر إعدادي لتصفيات كأس أفريقيا 2021، وسيواجهون بنين وديًا في التاسع من الشهر الجاري.

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وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت قد تحدث عن رغبته في إقامة مباراة ودية ضد الجزائر مستقبلًا، بعد اللقاء الوحيد الذي جمع المنتخبين وديًا عام 2001 في فرنسا وانتهى لصالح الديوك 4-1، وقد أحرز بلماضي يومها هدف محاربي الصحراء الوحيد.

ورحب المدرب بهذا العرض، بقوله خلال تصريحات صحفية "نعم، يُمكننا التفكير بإقامة مباراة ودية ضد فرنسا، سيكون لقاءً مرموقًا، فهو ضد فريق تُوج بكأس العالم مرتين".

أضاف "هذا ما أرغب به على الصعيد الرياضي، ومن ثم .. جميعنا نعلم أن تلك المواجهة مع فرنسا مزدحمة بالقصص. لذا وبالنظر لكل تلك العوامل، يبدو من المثير جدًا للاهتمام أن نلعب ضدهم يومًا ما".

وكشف بلماضي عن وجود عدة عروض لمواجهة الجزائر وديًا خلال أكتوبر القادم، بينها عرض برازيلي، إذ قال "تلقينا عدة عروض جيدة لخوض مباريات ودية في أكتوبر، بينها عرض من البرازيل، لكني لست واثقًا من موافقتنا على اللعب ضدهم لأني أريد مواجهة فريقين مستواهما مقارب لمنافسينا في تصفيات كأس أفريقيا 2021، حيث سنواجه 2 منهما في نوفمبر".

يُذكر أن الخُضر سيواجهون زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس أفريقيا 2021 في نوفمبر القادم.