بلعمري وعطال يعودان ومحرز على رأس قائمة الجزائر لمواجهتي زيمبابوي

جمال بلماضي يعلن قائمة محاربي الصحراء

أعلن جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهتي زيمبابوي، المقرر إقامتهما يومي 12 و16 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

محاربو الصحراء كانوا قد انتصروا في الجولتين الماضيتين من التصفيات أمام زامبيا (5-0)، وأمام بوتسوانا (1-0).

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وتتصدر كتيبة بلماضي جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، تليها زيمبابوي بأربع نقاط، ثم بوتسوانا نقطة وحيدة، وأخيرًا زامبيا دون أي نقاط.

وشهدت قائمة عودة عدد من اللاعبين الذين تم استبعادهم من المعسكر الأخير، على رأسهم جمال بلعمري؛ لاعب ليون الفرنسي، ويوسف عطال؛ لاعب نيس الفرنسي.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي – عز الدين دوخة – ألكسندر أوكيدجة.

في الدفاع: يوسف عطال – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – مهدي تاهرات – محمد فارس – محمد رضا حلايمية.

في الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – مهدي عبيد – هاريس بلقبلة – مهدي زركان – فريد بولاية.

في الهجوم: بغداد بونجاح – رياض محرز – أدم وناس – ياسين براهيمي – كريم عريبي – سعيد بن رحمة – أندي ديلور.