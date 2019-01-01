تصفيات كأس أوروبا

منتخب التشيك يحطم رقم إنجلترا الصامد لـ10 أعوام

التعليقات()
Getty Images
خسارة لم تحدث منذ العاشر من أكتوبر 2009..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض المنتخب الإنجليزي لخسارة صادمة أمام مضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.

جاء ذلك رغم تقدم الأسود الثلاثة بهدف هاري كين من ركلة جاء، قبل أن يقلب منتخب التشيك الطاولة.

وكانت تلك هي الخسارة الأولى لإنجلترا في تصفيات كأس العالم واليورو منذ 10 أعوام.

على وجه التحديد، الخسارة السابقة أتت في العاشر من أكتوبر 2009 ضد أوكرانيا بهدف نظيف.

اختيارات المحررين

ومنذ ذلك الحين، خاض الإنجليز 43 مباراة بلا هزيمة في مختلف التصفيات، قبل خسارة الليلة.

إغلاق