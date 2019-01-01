منتخب التشيك يحطم رقم إنجلترا الصامد لـ10 أعوام
التعليقات()
Getty Images
تعرض المنتخب الإنجليزي لخسارة صادمة أمام مضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات يورو 2020.
جاء ذلك رغم تقدم الأسود الثلاثة بهدف هاري كين من ركلة جاء، قبل أن يقلب منتخب التشيك الطاولة.
وكانت تلك هي الخسارة الأولى لإنجلترا في تصفيات كأس العالم واليورو منذ 10 أعوام.
على وجه التحديد، الخسارة السابقة أتت في العاشر من أكتوبر 2009 ضد أوكرانيا بهدف نظيف.
43 - England have lost a European Championship/World Cup qualifying match for the first time since October 10th 2009 (a 1-0 defeat to Ukraine), ending a sequence of 43 qualifying matches unbeaten (W34 D9). Uninspired. pic.twitter.com/MC7v8KTFxJ— OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2019
ومنذ ذلك الحين، خاض الإنجليز 43 مباراة بلا هزيمة في مختلف التصفيات، قبل خسارة الليلة.