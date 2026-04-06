كيفية متابعة منتخب الأردن في كأس العالم 2026: أين تحصل على تذاكر المباريات والرحلات والمزيد

لم يعد حلم رؤية المنتخب الأردني يتلألأ في سماء العالمية مجرد أمنية، بل أصبح واقعاً ينتظره الملايين. مع توسع كأس العالم 2026 لتشمل 48 منتخباً، تتوجه الأنظار نحو الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، حيث يسعى النشامى لترك بصمة لا تُنسى في أكبر محفل كروي على وجه الأرض.

خلال مرحلة المجموعات، من المتوقع أن يواجه الأردن تحديات كبرى في مدن مثل دالاس وكانساس سيتي، وليس هناك وقت أفضل من الآن لترتيب رحلات الطيران وحجوزات الفنادق لضمان التواجد في قلب الحدث. سيقدم لكم موقع GOAL الدليل الشامل حول رحلات الطيران، الفنادق، وبالطبع كيفية شراء تلك التذاكر الحيوية لمباريات الأردن في كأس العالم.

ما هو جدول مباريات الأردن في مجموعات كأس العالم 2026؟

يعد التخطيط المسبق لمواعيد المباريات حجر الزاوية في رحلتك. إليك الجدول المتوقع لمباريات الأردن (بناءً على التوزيع الجغرافي للمجموعات):

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب (المدينة) التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو الأردن ضد كوريا الجنوبية (8 مساءً) ملعب آروهيد (كانساس سيتي) تذاكر الاثنين، 22 يونيو الأردن ضد المكسيك (12 ظهراً) ملعب AT&T (أرلينغتون/دالاس) تذاكر السبت، 27 يونيو الأردن ضد الأرجنتين (9 مساءً) ملعب AT&T (أرلينغتون/دالاس) تذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباريات الأردن في كأس العالم 2026؟

تعتبر التذاكر هي السلعة الأكثر طلباً، وهناك طرق متعددة لتأمين مقعدك في المدرجات لمؤازرة النشامى.

المنصة الرسمية (FIFA)

أتيحت للجماهير عدة فرص لشراء التذاكر عبر بوابة FIFA الرسمية من خلال مراحل القرعة المختلفة (قرعة فيزا، قرعة التذاكر المبكرة، وقرعة الاختيار العشوائي). إذا لم يحالفك الحظ في تلك المراحل، فلا يزال هناك أمل.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

تبدأ هذه المرحلة عادةً في شهر أبريل قبل البطولة. هي فرصتك الأخيرة للحصول على التذاكر بالأسعار الرسمية عبر موقع FIFA.com/tickets. التذاكر في هذه المرحلة تُباع بنظام "الأسبقية لمن يحجز أولاً"، لذا عليك أن تكون سريعاً جداً لأن الطلب سيكون هائلاً.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمشجعين الذين فاتهم حجز FIFA الرسمي أو يبحثون عن مرونة أكبر في اختيار المقاعد والتواريخ، تعتبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub الخيار الأمثل. تتيح لك هذه المنصات العثور على تذاكر حتى في المباريات التي أعلن عن نفاذ تذاكرها رسمياً. تبدأ أسعار التذاكر الأرخص من حوالي 150 دولاراً للمقاعد في الفئات العليا، وتزداد الأسعار كلما اقتربت من أرض الملعب أو زادت أهمية المباراة.

كيفية حجز رحلات الطيران لمتابعة الأردن؟

السفر إلى أمريكا الشمالية يتطلب تخطيطاً دقيقاً، خاصة مع تنقل المنتخب بين المدن. المدن المضيفة لمباريات الأردن المتوقعة هي كانساس سيتي ودالاس.

مطار كانساس سيتي الدولي (MCI): يبعد حوالي 30 ميلاً عن ملعب آروهيد.

يبعد حوالي 30 ميلاً عن ملعب آروهيد. مطار دالاس/فورت وورث الدولي (DFW): يبعد حوالي 14 ميلاً فقط عن ملعب AT&T.

نوصي باستخدام Skyscanner لمقارنة أسعار الرحلات الجوية، حيث يوفر لك أفضل الخيارات من مختلف شركات الطيران العالمية بأسعار تنافسية.

كم تبلغ تكلفة رحلات الطيران؟

توقعات الأسعار لرحلات الذهاب في يونيو 2026 (بالدولار الأمريكي):

من عمان (AMM) إلى دالاس (DFW): تبدأ من 787 دولار.

من عمان (AMM) إلى كانساس سيتي (MCI): تبدأ من 850 دولار.

من لندن (LHR) إلى دالاس (DFW): تبدأ من 915 دولار.

أين تقيم خلال مباريات الأردن؟

ستشهد المدن المستضيفة ضغطاً كبيراً على الفنادق، لذا فإن الحجز المبكر من خلال Booking.com هو الخيار الأذكى. يفضل اختيار الغرف التي تتيح "الإلغاء المجاني" لضمان المرونة في حال تغيرت خططك.

كانساس سيتي

يقع ملعب آروهيد في مجمع ترومان الرياضي. للحصول على تجربة حيوية، يمكنك الإقامة في منطقة "Power & Light District" واستخدام حافلات النقل الخاصة بالبطولة للوصول للملعب.

دالاس (أرلينغتون)

ملعب AT&T يقع في أرلينغتون. يمكنك السكن بالقرب من الملعب لتكون في قلب الحدث، أو في وسط مدينة دالاس (على بعد 25 دقيقة) للاستمتاع بالحياة الليلية ومناطق المشجعين الرسمية.

التنقل داخل المدن الأمريكية

المسافات في الولايات المتحدة شاسعة، ووسائل النقل العام قد لا تغطي كل شيء. تطبيق Lyft هو الوسيلة الأكثر موثوقية وسهولة للتنقل بين المطارات، الفنادق، والملاعب.

ماذا نتوقع من الأردن في كأس العالم 2026؟

بعد الأداء المذهل في كأس آسيا الأخيرة والوصول إلى النهائي، أثبت المنتخب الأردني أنه يمتلك الجودة والشخصية لمنافسة الكبار. بوجود نجوم مثل موسى التعمري ويزن النعيمات، يطمح النشامى ليس فقط للمشاركة، بل لتجاوز دور المجموعات وكتابة تاريخ جديد للكرة العربية والآسيوية.

الجمهور الأردني معروف بحماسه المنقطع النظير، ومن المتوقع أن تغطي الألوان الحمراء والبيضاء مدرجات الملاعب الأمريكية، مما سيخلق أجواءً رائعة تحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.