عودة مبخوت وعموري مهدد بالغياب عن الإمارات في خليجي 24

الأبيض استهل الإعداد لكأس الخليج

بدأ المنتخب الإماراتي أمس الأربعاء، استعداداته لخوض غمار منافسات كأس الخليج العربي في نسخته الـ24 "خليجي 24"، التي تستضيفها قطر في 26 من نوفمبر الجاري.

الأبيض كان معلنًا عدم مشاركته في البطولة، إثر الخلافات السياسية مع البلد المستضيف إلا أنه تراجع عقب مخاطبة اتحاد كأس الخليج له مرة ثانية.

وشهد مران الأمس مشارك 18 لاعبًا، منهم العائدعلي مبخوت؛ نجم الجزيرة، بجانب: علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك (الجزيرة) - وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهي دبي) - خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) - محمد صالح برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي ( الوحدة ) - عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة) - طارق أحمد (النصر).

فيما لم يتحدد بعد موقف عمر عبد الرحمن "عموري" وعلي سالمين من الانضمام للقائمة، حيث لا يزالان ينتظران نتائج الفحوصات الطبية، بينما تأكد غياب وليد عباس، لحاجته لثمانية أسابيع، للتماثل للشفاء. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يلتحق لاعبو المنتخب الأوليمبي بالمعسكر، غدًا الجمعة، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عقب مشاركتهم في بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة، التي اختتمت أول أمس الثلاثاء،وتُوج بها الأبيض بطلًا.

وهذا وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في خليجي 24 في 23 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن المنتخب الإماراتي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن في 26 من نوفمبر، ثم العراق في يوم 29، وأخيرًا في دور المجموعات لقاء قطر في الثاني من ديسمبر المقبل.