فان مارفيك: فيتنام أقوى منتخبات المجموعة، لكني لا أخشاهم

مدرب الإمارات يتحدث قبل المباراة المرتقبة

أكد بيرت فن مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات أن منافسه القادم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فيتنام، هو أقوى منتخبات المجموعة، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه لا يخشاهم.

المنتخب الفيتنامي يتربع على قمة المجموعة السابعة في التصفيات بفارق الأهداف عن تايلاند وكلاهما يمتلك 7 نقاط، فيما تتواجد الإمارات في المركز الثالث بـ6 نقاط.

خليل إبراهيم يُفسر قرار استبعاده من مباراة الإمارات وفيتنام

المدرب الهولندي أقر بقوة منافسه، بقوله خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "أعتقد أن منتخب فيتنام هو الأقوى في المجموعة السابعة".

قبل أن يستدرك "لكني لا أخشاه ولا أخشى هزيمة المنتخب الإماراتي أمامه. الأبيض يحترم جميع منافسيه ويستعد لكل مباراة بالطريقة المثالية".

أضاف فان مارفيك "نحن جاهزون للمباراة ضد فيتنام، لقد قضينا وقتًا طويلًا في دراسة كافة تفاصيل المنتخب الفيتنامي، لكني لن أكشف بالطبع عن تلك التفاصيل".

الأبيض أقام معسكرًا خارجيًا قصيرًا في تايلاند قبل التوجه على متن طائرة خاصة إلى هانوي لمواجهة فيتنام يوم غدٍ الخميس، وسيغيب عن اللقاء علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

ولم يتوقف فان مارفيك كثيرًا عند غياب هداف الأبيض وفريق الجزيرة، إذ قال "لن أستطيع الاعتماد على مبخوت في المباراة نظرًا لإيقافه عن اللعب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وليس لدي ما أضيفه حول هذا الأمر".

يُذكر أن منتخب الإمارات يتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.