منتخب الإمارات يُواصل تدريباته في تايلاند، وطائرة خاصة تنقله إلى فيتنام

يُواصل منتخب الإمارات تدريباته لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

يُواصل منتخب الإمارات تدريباته في تايلاند استعدادًا لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبقى الأبيض في العاصمة التايلاندية لمدة 4 أيام قبل التوجه إلى هانوي لمواجهة فيتنام ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

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وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توفير طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى هانوي يوم الثلاثاء القادم لمواجهة فيتنام، وأكد الاتحاد عبر موقعه الرسمي إنهاء كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة للفريق، سواء حجز فندق قريب من ملعب اللقاء أو استخراج التأشيرات اللازمة لأفراد البعثة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب بيرت فان مارفيك على الاجتماع مع اللاعبين فور الوصول إلى بانكوك، وقد طالبهم بمضاعفة العمل والجهد خلال الأيام القادمة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة فيتنام التي وصفها بالأهم في مشوار التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب الإماراتي 24 لاعبًا ضمهم الجهاز الفني بقيادة بيرت فان مارفيك، وسيغيب عن مواجهة فيتنام كلًا من علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

يُذكر أن الإمارات تتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.