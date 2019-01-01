منتخب الإمارات يُغادر إلى بانكوك اليوم

الأبيض سيواجه فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

يُغادر منتخب الإمارات باتجاه بانكوك اليوم السبت لبدء معسكر تدريبي خاص استعدادًا لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيبقى الأبيض في العاصمة التايلاندية لمدة 4 أيام قبل التوجه إلى هانوي لمواجهة فيتنام ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

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وتضم قائمة المنتخب الإماراتي 24 لاعبًا ضمهم الجهاز الفني بقيادة بيرت فان مارفيك، وسيغيب عن مواجهة فيتنام كلًا من علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

وشهدت القائمة استدعاء يوسف جابر لاعب شباب الأهلي بعد غيابه لـ8 سنوات تقريبًا عن ارتداء القميص الأبيض.

يُذكر أن الإمارات تتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.