يوسف جابر: الطقس لن يكون عائقًا أمام الإمارات في فيتنام

مدافع الأبيض يتحدث قبل المباراة المرتقبة

قلل يوسف جابر مدافع منتخب الإمارات من تأثير الأجواء المناخية في فيتنام على الفريق خلال المباراة التي ستجمع الطرفين ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

منتخب فيتنام يتصدر المجموعة السابعة في التصفيات بفارق الأهداف عن تايلاند وكلاهما يمتلك 7 نقاط، فيما تتواجد الإمارات في المركز الثالث بـ6 نقاط.

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مدافع شباب الأهلي أكد على جاهزية الأبيض لمواجهة كافة الظروف الجوية في هانوي حيث سيُقام اللقاء، مضيفًا "الطقس يختلف بين هانوي وبانكوك، لكن طقس هانوي مشابه لطقس الإمارات حيث الرطوبة العالية. برأيي، الطقس والمناخ لن يُمثلا أي صعوبة لنا في المباراة".

أضاف صاحب الـ34 عامًا "فريقنا سيلعب في ظل أي ظروف، لقد استعدينا للمباراة وكل شيء فيها من الألف إلى الياء، ونحن جاهزون لإتمام المهمة".

الأبيض أقام معسكرًا خارجيًا قصيرًا في تايلاند قبل التوجه على متن طائرة خاصة إلى هانوي لمواجهة فيتنام يوم غدٍ الخميس، وسيغيب عن اللقاء علي مبخوت للإيقاف وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

يُذكر أن منتخب الإمارات يتواجد في المركز الثالث من المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وقد حقق انتصارين على ماليزيا 2-1 في كوالالمبور وعلى إندونيسيا 5-0 في دبي وخسر أمام تايلاند في الجولة الأخيرة 2-1.