رسميًا - الإمارات والبحرين يتراجعان ويشاركان في خليجي 24

الأبيض أول المتراجعين عن مقاطعة النسخة الـ24 من البطولة الخليجية

أعلن الاتحادان الإماراتي والبحريني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، التراجع عن الرفض، والموافقة على المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

النسخة الـ24 من البطولة الخليجية من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة من 27 من نوفمبر الجاري وحتى التاسع من ديسمبر المقبل.

وأصدر كلا الاتحادين بيانًا رسميًا بالصياغة نفسها، جاء فيه: "بناءً على جديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة.

كان الأبيض والبحرين رفقة السعودية قد قرروا مقاطعة نسخة هذا العام من البطولة، إثر الخلافات السياسية القائمة مع البلد المستضيف.

وكشفت قناة "الكأس" القطرية بحسب مصادرها عن تراجع عدد من المنتخبات عن عدم المشاركة، مؤكدة أن اتحاد الخليج سوف يعقد اجتماعًا غدًا الأربعاء، من إعادة نظام المجموعات للبطولة. (طالع التفاصيل)

واضطر اتحاد الخليج لإلغاء نظام المجموعات من هذه النسخة، نظرًا للانسحابات، ليتم إجراء القرعة في 23 من أكتوبر الماضي، بنظام المجموعة الواحدة.

وبحسب القرعة المجراه مسبقًا، فإنه كان من المقرر أن تلتقي قطر مع اليمن في المباراة الافتتاحية، وعمان مع العراق.

أما الجولة الثانية، والتي تقام في 30 من نوفمبر الجاري، فتشهد مواجهة الكويت واليمن، وقطر وعمان، ثم الثالثة في 3 من ديسمبر، تجمع العراق مع الكويت، واليمن مع عمان.

بينما تقام الجولة الرابعة في 6 ديسمبر بمواجهتي عمان والكويت، وقطر والعراق، وأخيرًا الجولة الخامسة في 9 ديسمبر بلقائي العراق مع اليمن والكويت مع قطر.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على ملعب واحد هو استاد خليفة الدولي، إحدى الاستادات المنتظرة في كأس العالم قطر 2022.