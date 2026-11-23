بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، دائمًا ما تكون محطة مهمة للغاية؛ من أجل التعرف على المواهب الشابة الصغيرة، والوقوف على مستقبل المنتخبات المختلفة.

لكن أيضًا؛ هذه البطولة دائمًا ما تثبت لنا الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض المنتخبات، وهو ما نشاهده في النتائج المحققة خلال المباريات.

مثلًا.. منتخب إسبانيا فاز (15-0) ضد فيجي، اليوم الإثنين؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر على أراضيها.

وبهذه النتيجة.. انفردت إسبانيا مؤقتًا بصدارة "المجموعة الثامنة"، برصيد 6 نقاط من مباراتين؛ بينما تجمد منتخب فيجي في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.

إسبانيا تفشل في كسر رقم المغرب

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ورغم الفوز بـ(15-0)؛ إلا أن منتخب إسبانيا فشل في كسر الرقم القياسي لـ"أكبر انتصار" في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والمسجل باسم المغرب.

نعم.. المنتخب المغربي يمتلك الرقم القياسي لـ"أكبر انتصار" في تاريخ مونديال الناشئين؛ وذلك عندما فاز (16-0) ضد كاليدونيا الجديدة، في نسخة عام 2025.

أما المنتخب الإسباني؛ فأصبح يمتلك ثاني أكبر انتصار تاريخيًا الآن، كاسرًا رقمه السابق الذي حققه عام 1997.

وكان "الماتادور" قد فاز (13-0) ضد منتخب نيوزيلندا، في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة لعام 1997؛ قبل أن يسجل 15 هدفًا في شباك فيجي، في نسخة قطر 2026.

- أكبر الانتصارات في تاريخ مونديال الناشئين:

* 2025: المغرب (16-0) كاليدونيا الجديدة.

* 2026: إسبانيا (15-0) فيجي.

* 1997: إسبانيا (13-0) نيوزيلندا.

* 2023: إنجلترا (10-0) كاليدونيا الجديدة.

* 2023: البرازيل (9-0) كاليدونيا الجديدة.

ونلاحظ من ذلك؛ أن اسم كاليدونيا الجديدة ظهر 3 مرات كـ"طرف خاسر"، في المباريات التي شهدت "أكبر الانتصارات" في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة.

رافا كروز.. ندم جديد لريال مدريد؟

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بالطبع؛ مواجهة منتخب ضعيف كرويًا بحجم فيجي - مع كل الاحترام -، لا يمكن أن تكون مقياسًا للحكم على قيمة أي لاعب وموهبته الفنية.

لكن بالرغم من ذلك؛ هناك اسم إسباني شاب يجب الوقوف عنده كثيرًا بعد هذه المواجهة، وهو رافا كروز.

كروز الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن، أبدع في مباراة منتخبي إسبانيا وفيجي؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: تسجيل 5 أهداف كاملة.

* ثانيًا: صناعة تمريرتين حاسمتين.

* ثالثًا: مهارات وجرأة في مواجهات "1 ضد 1".

وأصبح كروز "أول لاعب يسجل 5 أهداف" في مباراة واحدة ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، وفقًا لتقرير ناديه الإسباني لاس بالماس؛ ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، في انتظار المواعيد القادمة.

وما قدمه كروز؛ يجعلنا نتساءل: "هل يكون هذا اللاعب ندمًا جديدًا للعملاق الإسباني ريال مدريد على المواهب المهدرة؟!".

ريال مدريد تخلى عن الكثير من المواهب الشابة، التي تألقت فيما بعد؛ ومن أبرز الأمثلة الحديثة الجوهرة الأرجنتينية نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي.

والحديث كله الآن؛ يدور حول احتفاظ "الميرينجي" بخيار استعادة باز في صيف 2027، مقابل 80 مليون يورو.

وبالتأكيد؛ كروز لا يزال بعيدًا كل البعد عن إثبات أنه نجم كبير يستحق الندم على ضياعه من قِبل ريال مدريد، حيث لا يزال أمامه مشوار طويل للغاية.

وبصفة عامة.. يجب الإشارة إلى أن هذا اللاعب، بدأ في أكاديمية لاس بالماس؛ قبل أن يلفت أنظار كشافي ريال مدريد بمهاراته الكبيرة، ليتم ضمه إلى الفئات السنية صيف 2023.

وبعد عام ونصف فقط، لم يستطع كروز تحمل البعد عن عائلته ومدينته؛ ليقرر العودة إلى لاس بالماس مجددًا في يناير 2025، حيث بدأ يظهر مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي 2026-2027.

أي إنه لا يمكن اتهام ريال مدريد أيضًا، بالتخلي عن هذا اللاعب، خاصة أن رحيله كان لأسباب عائلية أكثر من فنية؛ إلا أننا نتحدث عن ندم ضياع المواهب الشابة، بصفة عامة.

المهم في النهاية، أنه بالتزامن مع ظهوره مع فريق لاس بالماس الأول؛ ها هو كروز يتألق مع منتخب إسبانيا تحت 17 سنة، بل ويكتب التاريخ في مونديال الناشئين.