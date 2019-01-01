تير شتيجن: لا خلاف مع نوير لكن سأفعل كل شيء حتى أكون رقم واحد

تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يؤكد على رغبته في أن يصبح الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة أنه لا يجمعه أي خلاف بنجم حراسة المرمى في بايرن ميونخ مانويل نوير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن وأكد خلالها أن هدفه بأن يكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا لا يجعل علاقته بنوير سيئة.

وقال شتيجن: "لا يوجد نقاش أو خلاف بيننا أو حتى وقت قلنا فيه لبعضنا البعض أننا في حاجة للحديث فنحن نتحدث كل يوم نمتلك علاقة عمل جيدة".

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وأضاف: "نوير يملك أفضلية في أن يكون الحارس الأول خلال يورو ٢٠٢٠ ويجب أن أقوم بعمل كبير وأجعل مثل ذلك القرار صعبًا على المدير الفني".

وأكمل: "سأقوم بكل شيء حتى أصبح رقم واحد في الفريق هذا هو هدفي الشخصي وهذا لا علاقة له بأي شخص آخر، أما الهدف العام هو تحقيق نتائج طيبة في البطولة مع الفريق".

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية قد شهدت توترًا بين نوير وشتيجن بعد تصريحات الأخير عن عدم رضاه بدوره في منتخب ألمانيا.