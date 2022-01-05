رغم اعتزال الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، توقع نتيجة أي مباراة تخص الهلال السعودي في عهد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، إلا أنه استيقظ اليوم الأربعاء، على منام فأل شر على جمهور الزعيم.

الهلال والفيصلي في صراع على السوبر:

الزعيم يستضيف العنابي غدًا الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في كأس السوبر السعودي.

ويشارك الأزرق في البطولة كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد صراع مع الشباب والاتحاد، حسمه قبل الجولة الأخيرة.

أما الفيصلي فتأتي مشاركته كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ فاز أمام التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

ولم يسبق للعنابي أن حقق الفوز أمام الهلال في أي مباراة رسمية جمعت بينهما في أي بطولة، فقط اقتصرت انتصاراته على المباريات الودية.

كيف أقلق الصبحان جمهور الهلال؟

الصبحان أكثر المناديين بضرورة إقالة جارديم، حتى أنه يطالب إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بإقالته الليلة وقبل السوبر بساعات، بعد ما شاهدته في منامه.

ملك التوقعات، الذي يؤكد أن أحلامه تتحقق في الواقع، يؤكد أنه شاهد في منامه أن الزعيم هُزم في السوبر بثنائية نظيفة، وحذر الهلاليين من بقاء المدرب البرتغالي.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شفت حلم اليوم الهلال خسر 2\0 وكنت زعلان وأقول قلت لكم اقيلوا جارديم مانتم راضين وكان الجمهور زعلان".

وأضاف: "نصيحتي أحلامي لا تخطئ، اقيلو جارديم اليوم ... أنا معتزل توقع مباريات الهلال بسبب جارديم، لكن أعلم أن حلم لا يخطئ بعد مشيئة الله".

شفت حلم اليوم الهلال خسر ٢/٠ وكنت زعلان واقول قلت لكم اقيلوا جارديم مانتم راضين وكان الجمهور زعلان ……… نصيحتي احلامي لاتخطئ اقيلوا جارديم اليوم … انا معتزل توقع مباريات الهلال بسبب جارديم لكن اعلم ان حلم لايخطئ بعد مشيئه الله . — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) January 5, 2022

ماذا قدم جارديم مع الهلال؟

البرتغالي تولى المسؤولية الفنية للزعيم في بداية الموسم الجاري، وسط اعتراضات كبيرة من بعض الجماهير والنقاد الهلاليين، وزادت هذه الاعتراضات كلما مر الوقت، في استياء كبير من إدارته للمباريات.

بالدوري المحلي، خاض الهلال مع جارديم 14 مباراة، حقق الفوز في خمس، وتعادل في ست، وخسر أربعة لقاءات أخرى، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد؛ محتل الصدارة، والذي خاض 14 مباراة أيضًا.

لكن نجح جارديم في إضافة بطولة جديدة لخزينة القلعة الزرقاء بتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

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