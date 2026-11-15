توقع أن ينتقل للملكي فتفاجأ برسالة ساخرة من الإسبان .. مناف أبو شقير يكشف كواليس ما بعد مواجهة الاتحاد وريال مدريد 2009

في موقف طريف وسط بهجة التعادل أمام ريال مدريد في عام 2009، صُدم نجم العميد السابق مناف أبو شقير بتصرفات الجمهور الإسباني الساخرة في بهو فندق إقامة النمور حينها.
ماذا حدث؟
في 26 يوليو 2009، التقى الاتحاد بريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن دور المجموعات ببطولة السلام الدولية الودية.
المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل راؤول جونزاليس للملكي، وأحرز هشام أبو شروان هدف النمور.
فيما أهدر مناف أبو شقير فرصة هدف محقق بعد انفراد صريح، لكنه سدد الكرة في الزاوية البعيدة، لتمر بجوار القائم.
"توقع أن يوقع معي ريال مدريد ولكن!"
بعد مرور سبع سنوات على تلك المباراة، تحدث أبو شقير عبر برنامج "بالخبرة مع ياسر القحطاني"، عما حدث عقب المباراة، على إثر إهداره فرصة تقدم الاتحاد في النتيجة بثنائية مقابل هدف وحيد.
أبو شقير قال: "كنت من نجوم المباراة مع مبروك زايد وراؤول جونزاليس، وعندما وصلت للفندق، فوجئت باتصال من المترجم، يخطرني به بانتظار مجموعة إسبانيين لي في بهو الفندق".
وأضاف: "توقعت حينها أن ريال مدريد يريد الحصول على توقيعي للانضمام لصفوفه، وقلت في نفسي (لم أعد أرى حمد المنتشري ولا محمد نور، سأمسح رقمهما)".
نجم العميد الأسبق تابع: "نزلت لبهو الفندق، فوجدتهم مجموعة من الجماهير تريد التقاط صور تذكارية معي والحصول على توقيعي، وفوجئت بقولهم (نشكرك على ضياع الهجمة)!".
وداع الاتحاد البطولة
بالرجوع أكثر لمشوار بطولة السلام الدولية الودية، فقد ودع الاتحاد وقتها المنافسات بعد التعادل مع ريال مدريد، حيث هُزم قبلها أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري بثلاثية مقابل هدف وحيد.
أمام ريال مدريد فقد تأهل لدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط، حيث انتصر على الفريق الإكوادوي (4-2) وتعادل أمام الاتحاد (1-1).
فيما كانت الإطاحة بالمرينجي من البطولة على يد يوفنتوس، بالخسارة بثنائية مقابل هدف حيد في نصف النهائي.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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