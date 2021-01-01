منافس لابورتا وفونت: على برشلونة إعلان التعاقد مع إريك جارسيا رسميًا

إريك جارسيا يشعل الحديث حول انتخابات برشلونة

قال توني فريسكا المرشح لرئاسة برشلونة إلى جانب خوان لابورتا وخوان لابورتا إنه يطلب من المدير الرياضي والتنفيذي للنادي الكتالوني الإسراع في التعاقد مع إريك جارسيا.

ووافق مدافع مانشستر سيتي الشاب على الانتقال لصفوف النادي الكتالوني والعودة إلى حيث بدأ مستعدًا في ذلك للاستغناء عن بقية راتبه فيما يخص عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي

وجاء ذلك حيث قدم المرشح لرئاسة نادي برشلونة توني فريسكا مؤتمرًا صحفيًا قام من خلاله بتحليل الوضع الحالي للنادي الكتالوني وتحدث عن الحملة الانتخابية الخاصة به.

ودافع المنافس الذي لا يبدو شرسًا على كرسي رئاسة النادي الكتالوني عن المجلس الحالي لنادي برشلونة ضد الاتهامات التي تفوه بها خوان لابورتا ضدهم.

وتابع: "أقدم كل الاحترام والتقدير إلى مجلس إدارة برشلونة في الوقت الحالي وأدعم جيستوتا أمام كل ما يلقاه من انتقادات على الرغم من تفانيه في العمل من أجل النادي الكتالوني"

وأضاف: "أحثك على ألا تشعر بالتهديد ولا تخاف وأنا أطلب منك إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق الشفهي مع إريك جارسيا حتى يتمكن من الانتقال مجانًا في سوق الصيف المقبل"

وأكد المرشح أن كلاً من التصويت بحجب الثقة والضغط لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن كانا من ضمن استراتيجية الاعتداء على النادي، إذا لزم الأمر، حتى بدون تصويت.

النادي الكتالوني الذي يعيش حاليًا في وسط أزمة مالية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا لن يؤمن الراتب المأمول لأي من اللاعبين الجدد لأنه يعاني دون أن يضم لاعبين فما بالك حين يجري تعاقدات جديدة.

ولكن على عكس ذلك أكد فيكتور فونت المرشح الآخر لرئاسة برشلونة في تصريحات له بالأمس أن اللاعب مستعد للانضمام إلى برشلونة والاستغناء عن راتبه حتى نهاية الموسم، ولوح بورقة ضمه قبل إجراء الانتخابات المؤجلة.

جوارديولا يؤكد انتقال جارسيا إلى برشلونة

الجدير بالذكر أن المدافع الدولي الإسباني إريك جارسيا يبلغ من العمر في الوقت الحالي 20 عامًا فقط، هو من خريجي شباب برشلونة في الأساس ولكن انتقل في 2017 إلى صفوف مانشستر سيتي.