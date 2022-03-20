منافس التعاون .. كريسبو يواصل رحلته التدريبية من المنطقة العربية

أفادت قناة بي إن سبورتس القطرية أن الأرجنتيني هيرنان كريسبو توصل لاتفاق مع نادي الدحيل على تولي مهمة تدريبه خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

كاسترو كان قد طلب الرحيل عن الدحيل بعد تلقيه عرضًا من بوتافوجو البرازيلي، وقد وافقت الإدارة القطرية على فسخ عقده الممتد حتى يونيو القادم.

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المدرب لعب آخر مباراة له مع الدحيل يوم الجمعة الماضي في نهائي كأس أمير قطر، وقد استطاع التتويج باللقب بعد الفوز على الغرافة 5-1، لكنه كان قد خسر لقب الدوري لصالح السد.

ولم يُعلن الدحيل رسميًا بعد عن مدربه الجديد، ولم تكشف بي إن سبورتس أي معلومات حول مدة العقد أو التفاصيل المالية له.

صاحب الـ46 عامًا حظي بمسيرة رائعة كلاعب في أوروبا، إذ ارتدى قمصان عديد الأندية وأبرزها بارما ولاتسيو وإنتر وتشيلسي وميلان، قبل أن يختتم مسيرته ويعتزل اللعب عام 2012.

اتجه كريسبو للتدريب وعمل مع عدة أندية أبرزها بينفيلد وديفينسا الأرجنتينيين وساوباولو البرازيلي، ويُعد أفضل إنجازاته قيادة ديفينسا للفوز بلقب كوبا سودأمريكانا 2020.

يُشار إلى أن الدحيل يتواجد في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا بجانب التعاون السعودي وسباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.