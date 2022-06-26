منافسة قطرية للأندية التركية للتعاقد مع فينسنت أبو بكر

هل يرحل أبو بكر عن النصر؟

يبدو أن الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم فريق نادي النصر، سيرحل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

أبو بكر تألق بشكل كبير جدًا رفقة منتخب الكاميرون في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في يناير وفبراير الماضيان، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة.

أبو بكر مرشح للانتقال للدوري القطري

أشارت صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن أبو بكر أصبح مرشحًا بقوة من أجل الانضمام إلى الدوري القطري خلال الموسم الجديد، قادمًا من النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة أن أبو بكر يمتلك عروضًا تركية خلال الوقت الحالي، ويقوم بالمفاضلة بين العروض التي وصلت له من تركيا وقطر لاختيار الأنسب له.

كما شددت الصحيفة القطرية على أن نادي النصر وافق مبدئيًا على بيع اللاعب الكاميروني، بالرغم من أنه أحد العناصر الأساسية بصفوف الفريق الأصفر.

ماذا قدم أبو بكر مع نادي النصر بالدوري السعودي؟

وشارك أبو بكر رفقة نادي النصر خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين في 22 مباراة، منهم 18 مباراة بشكل أساسي، وذلك بواقع 1589 دقيقة.

وسجل أبو بكر 8 أهداف، وصنع 4 أهداف، كما مرر 18 كرة صُنع منها أهدافًا للفريق، وسدد الكرة 40 مرة، منها 28 تسديدة على المرمى.

ومرر النجم الكاميروني الكرة 440 مرة، منها 345 تمريرة صحيحة، بنسبة تمريرات ناجحة وصلت إلى 78.4%، وحصل على 18 خطأ وارتكب 15 خطأ، ولم يحصل على أي كارت سواء أصفر أو أحمر.

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