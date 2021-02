منافسة ضخمة بين آرسنال ومانشستر سيتي على جائزة الأفضل في يناير بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين والمدربين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل بالبطولة عن شهر يناير المنقضي.

وعلى رأس قائمة المدربين أتى الثنائي بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا، فيما تواجد عدد من لاعبي آرسنال ومانشستر سيتي في قائمة اللاعبين.

بالنسبة للمدربين فتواجد رفقة جوارديولا وأرتيتا ديفيد مويس، مدرب وست هام، إلى جانب جراهام بوتر الذي قدّم شهرًا ممتازًا للغاية مع برايتون.

👔 Mikel Arteta

👔 Pep Guardiola

👔 David Moyes

👔 Graham Potter



Make your choice for January's @BarclaysFooty Manager of the Month ➡️ https://t.co/6O8LFFwz9l#PLAwards pic.twitter.com/c0ayeVieJq