منافسة ضخمة بين آرسنال ومانشستر سيتي على جائزة الأفضل في يناير بالدوري الإنجليزي

أسماء تستحق..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين والمدربين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل بالبطولة عن شهر يناير المنقضي.

وعلى رأس قائمة المدربين أتى الثنائي بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا، فيما تواجد عدد من لاعبي آرسنال ومانشستر سيتي في قائمة اللاعبين.

بالنسبة للمدربين فتواجد رفقة جوارديولا وأرتيتا ديفيد مويس، مدرب وست هام، إلى جانب جراهام بوتر الذي قدّم شهرًا ممتازًا للغاية مع برايتون.

👔 Mikel Arteta

👔 Pep Guardiola

👔 David Moyes

👔 Graham Potter



Make your choice for January's @BarclaysFooty Manager of the Month ➡️ https://t.co/6O8LFFwz9l#PLAwards pic.twitter.com/c0ayeVieJq — Premier League (@premierleague) February 5, 2021

أما اللاعبين، فثنائي آرسنال بيرند لينو وبوكايو ساكا، جنبًا إلى جنب مع ثنائي السيتي جون ستونز وإلكاي جوندوان مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي وكريج داوسون لاعب وست هام.

⚒️ Craig Dawson

🦁 Jack Grealish

🔵 Ilkay Gundogan

🧤 Bernd Leno

🦊 James Maddison

⭐️ Matheus Pereira

✨ Bukayo Saka

💪 John Stones



Vote for your January @EASPORTSFIFA Player of the Month ➡️ https://t.co/icRFWUuwG9#PLAwards pic.twitter.com/S65W0Khdyj — Premier League (@premierleague) February 5, 2021

أخيرًا، أتى أيضًا ماتيوس بيريرا في قائمة المرشحين رغم ما يُعانيه وست بروميتش في المنافسة على الهبوط، وكذلك جاك جريليتش قائد أستون فيلا.

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التنافس بين آرسنال وسيتي منطقي للغاية سواءً في المدربين أو اللاعبين، إذ أن الفريقين على مدار يناير كانا الأفضل بالبريميرليج، فالجانرز فازوا في 6 مباريات، بينما اعتلى السيتيزنس صدارة البطولة بسلسلة لا هزيمة في 8 مباريات متتالية.

الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد هو آخر من حقق جائزة لاعب الشهر عن شهري نوفمبر وديسمبر، فيما كان دين سميث، مدرب أستون فيلا، هو مدرب الشهر الماضي.