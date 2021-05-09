منافسة شرسة بين الهلال والنصر وثنائي إماراتي باستفتاء الأفضل في آسيا

استفتاء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

دخل فريقي الهلال والنصر السعوديان، في منافسة مع الثنائي الإماراتي الشارقة والوحدة، على لقب الأفضل في منطقة غرب آسيا، في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصل الرباعي العربي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما نجحوا في اقتناص البطاقات المؤهلة، خلال مباريات دور المجموعات التي أقيمت مؤخرًا في السعودية والإمارات والهند.

ونستعرض خلال السطور التالية، الفرق المتنافسة خلال الاستفتاء الذي قام به الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم..

الهلال السعودي

الهلال قدم أداء جيد في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث استطاع أن يجمع من أول 3 جولات 7 نقاط، بالتعادل مع أجمك الأوزبكي، ثم فوزين على شباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي.

وبعدها تلقى خسارة قاسية من الاستقلال الطاجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل العودة إلى الانتصارات بالفوز على أجمك الأوزبكي، ثم خسارة من شباب الأهلي بهدفين دون رد.

واستطاع الهلال التأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16، بعدما قام بتجميع 10 نقاط، ليصعد ضمن أفضل فرق أصحاب المركز الثاني بدوري أبطال آسيا.

النصر السعودي

بداية كانت محرجة، بالتعادل أمام فريق الوحدات الأردني الوافد الجديد إلى دوري أبطال آسيا، ثم نجح في الفوز على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم تعادل مع فولاذ خوزستان الإيراني بهدف لمثله.

فوز آخر على فولاذ بهدفين دون رد، ولكنه خسر أمام الوحدات بهدفين مقابل هدف، ثم انتصار على السد القطري بهدفين مقابل هدف، ليتأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة.

الشارقة الإماراتي

قدم فريق الشارقة الإماراتي عروضًا رائعة بدوري أبطال آسيا، حيث جمع 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، البداية كانت بالفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ثم تعادل سلبي أمام تركتور سازي الإيراني، ثم انتصار كبير على باختاكور الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعادل الشارقة أمام الفريق الأوزبكي بهدف لمثله، قبل أن يفوز على القوة الجوية بثلاثية مقابل هدفين، ثم خسارة من فريق تركتور، لينجح في التأهل.

الوحدة الإماراتي

بداية كانت صعب لفريق الوحدة بالخسارة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم تعادل بدون أهداف مع جوا الهندي، وبعدها انتصر في المباريات الأربع المتبقية.

الوحدة فاز على الريان القطري مرتين، ثم فاز على بيرسبوليس بهدف دون رد، وأخيرًا انتصر على جوا، ليتأهل ضمن أفضل الفرق التي احتل المركز الثاني بالمجموعات الخمس.

اقرأ أيضًا..