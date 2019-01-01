منافسة جديدة بين جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو على الأفضل
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة لأفضل مدير فني في العام الماضي خلال حفل مصغر في مدينة ميلانو.
وضمت القائمة المختصرة كل من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:
🇪🇸 بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
🇩🇪 يورجن كلوب (ليفربول)
🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) pic.twitter.com/UK3N7zwydi
وظهر في القائمة أيضًا الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وماوريزيو بوتشيتينو مدرب توتنهام ووصيف أوروبا.
وتم الإعلان أيضًا عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل جمهور في العام، وضمت كل من:
جماهير منتخب هولندا للسيدات في كأس العالم الأخيرة، ووالدة أحد الجماهير التي تروي قصة المباريات لنجلها في البرازيل، والد أحد الجماهير في أوروجواي الذي تحول لتشجيع فريق نجله بعد وفاته رغم تشجيعه للمنافس من قبل.
ميسي ورونالدو فان دايك في القائمة النهائية لجائزة الأفضل
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل آخر يوم ٢٣ من سبتمبر الجاري بمدينة ميلانو أيضًا.
جدير بالذكر أن حفل اليوم سيتم الإعلان من خلاله عن القائمة المختصرة أيضًا لأفضل لاعب في الموسم الماضي.