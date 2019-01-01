منافسا مصر والمغرب - أوغندا تهزم كوت ديفوار وديًا

طيور الكركي تستعد للكان بفوز معنوي مهم أمام الأفيال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب الأوغندي الفوز أمام نظيره الكوت ديفواري بهدف وحيد، في اللقاء الودي، الذي أقيم على أرض الأول، في إطار استعداداتهم لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

هدف المباراة الوحيد سجله فاروق ميا، من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

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وتعد هذه المباراة هي الختامية للأوغنديين قبل التوجه إلى مصر، حيث كانوا قد استهلوا معسكرهم بتعادل سلبي أمام تركمانستان وديًا.

طيور الكركي يقعون في المجموعة الأولى بالكان رفقة منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوي.

أما الإيفواريون فأوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الرابعة رفقة المغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا.

يذكر أن كان 2019 من المنتظر أن تقام في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.