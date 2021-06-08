منافسًا كين ودي بروينه .. صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

جائزة جديدة ينافس عليها الفرعون..

سينافس النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول كل من كيفين دي بروينه وهاري كين وبرونو فيرنانديش و2 آخرين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير.

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية ذهبت لمدافع مانشستر سيتي روبن دياش، بينما الجائزة الأهم والتي تمنحها رابطة المحترفين تُوج بها كيفين دي بروينه.

أما الجائزة التي رُشح لها صلاح والتي تعتمد على تصويت الجماهير فسينافس فيها هاري كين وكيفين دي بروينه وبرونو فيرنانديش وباتريك بامفورد وأولي واتكينس

صلاح قدم موسمًا مميزًا على المستوى الفردي والجماعي على الرغم من تراجع مستوى ليفربول في العديد من الفترات خلال موسم صعب للغاية على كتيبة يورجن كلوب.

ولكن صلاح تألق بشكل لافت حيث سجل 22 هدفًا ومنح 5 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليساعد فريقه في الحصول على المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا

وسجل صلاح - الذي اختير الأسبوع الماضي ضمن أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز - 31 هدفًا في 51 مباراة إجمالاً خلال موسم 2020-21 بكل المسابقات.

"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيرحل عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية بسبب خلافاته مع يورجن كلوب وساديو ماني.