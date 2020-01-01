مناظرة زمهلاوية | طارق حامد "مصارع الزمالك ".. وليد سليمان "ينهي مسيرة اللاعبين"

حلقة أسبوعية من "مناظرة زمهلاوية" لحسم الجدل!

شد وجذب وتبادل للاتهامات بين جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك ، وزاد الأمر بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فقررنا أن نحسم الأمر، "جول GOAL" يقدم لكم حلقة أسبوعية من سلسلة "مناظرة زمهلاوية"، بين الصحفيين أحمد رفعت وعبده الليثي، ونستعرض في السطور التالية وجهتي النظر بالجانبين فيما يخص "من الأكثر عنفًا طارق حامد أم وليد سليمان؟".

وجهة النظر الأهلاوية

طارق حامد، يلقبونه بالمقاتل، ولكن قتاله هذا مرتبط بإلحاق الأذى للاعبي الخصوم، حيث لم تمر مباراة دون أن يرتكب خطأً كبيرًا يستوجب على الحكم طرده على أقل تقدير، ولكن طبيعة التحكيم المصري هو التغاضي عن طرده، خوفًا من أمورًا ليست متعلقة بكرة القدم.

دائمًا نراه في التدخلات العنيفة، التي قد تلحق الأذى بلاعبي الفرق التي تواجه الزمالك، ولكن الأمر المؤسف هو تهليل جماهير القلعة البيضاء لما يقوم به طارق حامد، حيث يصفونه بأنه يلعب بروح قتالية، والعديد من الألقاب التي يطلقونها على لاعبيهم.

المزيد من الفرق

ولكن لو تحدثنا فنيًا فسنجد أن ما يفعله طارق حامد، لا علاقة له بكرة القدم، ولكن برياضات أخرى، مثل المصارعة الحرة أو غيرها من الفنون القتالية.

من مهام لاعب الوسط المدافع "الدفيندر" هو استخلاص الكرة من المنافس، وبناء الهجمات، وطارق حامد مميز في استخلاص الكرة، ولكن بطرق عنيفة للغاية، قد تؤذي لاعبي الخصوم.

فبدلًا من الاهتمام بعامل القوة، يجب عليه أن يهتم بتطوير بناء الهجمات، سواء بالكرات الطولية أو بالمراوغة والتمرير القصير، ليكون مميزًا أكثر من ما نراه منه.

وجهة النظر الزملكاوية

لن أتحدث وأدافع عن طارق حامد وأبرر له أن مركزه هو من يحتم عليه بعض التدخلات القوية، ولكن هناك بعض المواقف الذي يستحق بها نجم منتخب مصر العقوبة داخل الملعب.

ولكن هذا لا يبعد أن وليد سليمان نجم الأهلي أيضًا يتعمد إيذاء اللاعبين، بل وصلت ذات مرة أنه تسبب في إنهاء مسيرة أحد لاعبي الاتحاد السكندري وهو هشام شحاتة وتسبب في كسر بالجمجمة للاعب.

بالإضافة إلى إصابة قوية لحسام حسن نجم المصري السابق، أثرت في مسيرته وأوضحت الإعادات أنه متعمدًا في التدخل العنيف.

وفي مباراة الأهلي والأسيوطي، تدخل وليد سليمان بعنف على لاعب أصحاب الأرض وقتها ليحصل على بطاقة حمراء لم يتوقف عند هذا بل قام بشد قميص الحكم وهو ما يعتبر فعل مشين.

وأيضًا في أحد مباريات الزمالك تدخل بعنف على محمد عادل جمعة، وأيضًا بالإضافة إلى ضرب بالكوع عند تنفيذ حمادة طلبة لأحدى رميات التماس ولم يحصل على أي بطاقة وقتها.