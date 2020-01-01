مناظرة زمهلاوية | "أتضربني وتحرمني البكاء".. الظلم التحكيمي؟ أسأل المعلم وجريشة

شد وجذب وتبادل للاتهامات بين جمهور قطبي الكرة المصرية، وزاد الأمر بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فقررنا أن نحسم الأمر، "جول GOAL" يقدم لكم حلقة أسبوعية من سلسلة "مناظرة زمهلاوية"، بين الصحفيين أحمد رفعت وعبده الليثي، ونستعرض في السطور التالية وجهة النظر الزمالكاوية، وللاطلاع على وجهة النظر الأهلاوية من هنا.

في حلقة اليوم سنذهب إلى أمر جدلي وأزلي، وهو التحكيم، جميع الفرق تتعرض للظلم التحكيمي ولكن، دعنا نرى من المتضرر، لن أقول أننا نظلم لصالح الأهلي بشكل مباشر ولكن في الدوري المصري فضائح تؤدي في نهاية المطاف إلى البطل، وهو ..

اقرأ أيضًا - مناظرة زمهلاوية | لقب القرن الإفريقي.. حق مسلوب من الزمالك!

المزيد من الفرق

فالتحدث عن نهائيات إفريقيا ليس يعنينا في شيء فلم أكن منافسًا مباشرًا لك في البطولة الإفريقية، ولكن أذهب إلى الدوري المصري 2014 – 2015، أين الظلم التحكيمي، بشهادة جميع النقاد الرياضيين أن الأبيض قدم مستويات رفقة البرتغالي فيريرا ليس لها مثيل وكان متفوقًا فنيًا وليس تحكيميًا.

وللظلم التحكيمي، فدعني أحدثك عن بعض الأخطاء، سأذكر فقط خطأ واحدًا بشكل مباشر بين الزمالك والأهلي موسم 81 – 82 ، فنجد حسن شحاتة يشق طريقه من خلف بين مدافعي الأهلي الذين يسبقوا المعلم ناحية مرماهم ليغطوا التسلل بأكثر من 4 أو 5 ياردات، ويحرز شحاتة الهدف إذ فجأةً يرفع الحكم رايته وسط ذهول من لاعبي الأبيض، أمام أعين الحكم ويحتسب الهدف تسلل! أليس هذا الظلم التحكيمي؟!.

فنجد جماهير الأهلي تتحدث، كيف لجماهير الزمالك أن تتحدث عن أخطاء التخكيم، "أتضربني وتحرمني البكاء!"، فنذهب إلى أخطاء أخرى ليست أمام الأهلي، وسوف نختذلها فقط في حالة أمام مصر للمقاصة الفريق الفيومي الذي قدم الكثير في الدوري المصري مؤخرًا.

موسم 2016 – 2017، في وسط المنافسة على الدوري المصري الممتاز، يواجه الزمالك الفريق الفيومي إذ فجأة نجد أحمد سامي لاعب المقاصة تحول إلى لاعب كرة طائرة داخل منطقة جزاءه ليلمس الكرة بيده ولم يحتسب جهاد جريشة ركلة جزاء، وسط اعتراضات واسعة للاعبي الأبيض لوضوح الواقعة بشكل كبير أمام أعين الحكم ببضع ياردات فهل هذا هو العدل التحكيمي؟!. فلم نرصد حالات أخرى، فهناك الكثير ولكن خير الكلام ما قل ودل