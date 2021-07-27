مميزات الطلب المسبق للعبة فيفا 22: نسخة Ultimate والنسخة العادية الإضافات وفروق الأسعار
يزداد الحماس لمحبي وعشاق لعبة فيفا، مع اقتراب موعد صدور النسخة الجديدة من اللعبة والتي ستكون في الأول من أكتوبر المقبل، وموعدنا مع لعبة فيفا 22.
كانت اللعبة في الماضي، تظهر للجمهور بثلاث نسخ مختلفة، ولكن في نسخة 22، قررت الشركة المنتجة أن تكون اللعبة بنسختين فقط وهما نسخة Ultimate والنسخة العادية، وتم إلغاء نسخة الأبطال.
ويقدم لك موقع جول، كل ما تريد معرفته حول الفروق بين النسختين، لتحديد هدفك قبل طلب اللعبة المسبق.
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سعر الطلب المسبق والإضافات في النسخة العادية
الإصدار العادي في لعبة فيفا 22 سيكون سعره، 59.99 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا و59.99 دولارًا في الولايات المتحدة.
يحتوي إصدار فيفا 22 العادي على بعض المميزات الإضافية، ولكن ليس العديد من الإضافات مثل إصدار Ultimate.
ضمن إحدى المميزات، أنك ستحصل على لاعب سفير من FUT لمدة خمس مباريات، ويمكنك الاختيار بين دافيد ألابا، وفيل فودين، وسون هيونج مين.
- بطاقة لاعب الأسبوع الأول
- بطاقة كيليان مبابي إعارة
- بطاقة لاعب سفير FUT إعارة
- لاعب موهبة محلية في كاريير مود
سعر الطلب المسبق والإضافات في نسخة Ultimate
يبلغ تكلفة نسخة Ultimate من FIFA 22 89.99 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا و99.99 دولارًا في الولايات المتحدة.
وتتيح لك نسخة Ultimate، تجربة اللعبة قبل موعد إطلاقها الرسمي، إذ يمكنك بداية التجربة بداية من يوم 27 سبتمبر بدلًا من 1 أكتوبر.
يسمح هذا الإصدار أيضًا لمالكي PlayStation 4 بالترقية بحرية إلى إصدار PlayStation 5 أو لمالكي Xbox One للترقية إلى إصدار Xbox Series X / S من خلال عرض الاستحقاق المزدوج.
ومن سيطلب نسخة Ultimate قبل 14 أغسطس سيحصل على:
- بطاقة لاعب الأسبوع الأول
- بطاقة كيليان مبابي إعارة
- بطاقة لاعب سفير FUT إعارة
- لاعب موهبة محلية في كاريير مود
- بطاقة لاعب من أبطال FUT
- 4 أيام لعب قبل النسخة العادية
- إمكانية الترقية المجانية إلى PlayStation 5/Xbox Series X
- 4600 نقطة فيفا
مقارنة بين نسختي فيفا 22 النسخة العادية ونسخة Ultimate
|الخاصية
|النسخة العادية
|Ultimate نسخة
|اللعب مبكرًا
|لا يوجد
|أربع أيام مبكرًا
|نقاط فيفا
|لا يوجد
|4600
|بطاقة لاعب الأسبوع الأول
|يوجد
|يوجد
|لاعب موهبة محلية في كاريير مود
|يوجد
|يوجد
|بطاقة مبابي إعارة
|يوجد
|يوجد
|بطاقة لاعب سفير FUT
|يوجد
|يوجد
|بطاقة لاعب من أبطال FUT
|يوجد
|يوجد
|إمكانية الترقية المجانية
|لا يوجد
|يوجد
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