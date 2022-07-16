ممنوع من السفر .. أمريكا تعاقب تشافي بسبب إيران!

مشكلة في دخول أمريكا تأخر وصول تشافي لفريقه

لم يتمكن تشافي هيرنانديز من السفر مع بقية فريق برشلونة إلى الولايات المتحدة واضطر للبقاء في كتالونيا بسبب مشاكل إدارية في وثائقه.

حيث يستعد فريق البلوجرانا للموسم الجديد من خلال فترة الإعداد التي شرع في إقامتها حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن تشافي قد منع من السفر إلى أمريكا حتى الآن بسبب بعض المشاكل في أوراقه.

حيث أن مدرب برشلونة قد سبق له وأن شارك مع فريق السد القطري في مواجهة كانت الخارج البلاد، وتحديدًا في دولة إيران.

ولهذا السبب فلا يمكنه دخول الولايات المتحدة بحرية ويحتاج إلى تصريح خاص، وهي طريقة في التعامل قد قررتها أمريكا لمن ذهبوا إلى بعض الأماكن المعينة ومن ضمنها إيران.

Xavi making the rounds pic.twitter.com/zfk29JR4yd — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2022

وأوضح التقرير أن بعد ظهر يوم الجمعة، حاول النادي حل المشكلة وفي الواقع نجح في ذلك، وكانت المفاجأة عندما وصلوا إلى المطار وقت المغادرة ورأوا أن نظام الحاسوب لا يعطي الضوء الأخضر للرحلة بخصوص تشافي.

وأشار التقرير أن المسؤولين حاولوا إصلاحه لكن ذلك لم يكن ممكنًا ولن يتمكنوا من القيام بذلك حتى صباح يوم الإثنين.

لذلك، سيصل تشافي مساء الإثنين إلى الولايات المتحدة، وسيكون قادرًا على قيادة آخر حصة تدريبية قبل المباراة الأولى ضد إنتر ميامي يوم الثلاثاء.

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