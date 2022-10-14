ستة أهداف في مباراة الهلال والشباب "المثيرة" ضمن الدوري السعودي للسيدات

الدوري السعودي للسيدات انطلق أمس الخميس

دشن الهلال انطلاقته في الدوري السعودي الممتاز للسيدات بتحقيق انتصار مثير في جدة على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة فريق الرجال مع الطائي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ماذا حدث في الجولة الأولى من الدوري الممتاز السعودي للسيدات؟

الدوري السعودي الممتاز للسيدات كان قد انطلق مساء أمس الخميس في نسخته الأولى بانتصار ساحق للاعبات النصر على نظرائهن من سما بـ18 هدفًا دون مقابل.

واستكملت المباريات اليوم الجمعة بفوز اليمامة على شعلة الشرقية في الرياض 3-1 وانتصار الهلال على الشباب في ديربي الرياض النسائي 4-2.

الهلال والشباب كانا قد تعادلا في آخر جولات دوري روشن السعودي للرجال 1-1 في لقاء قوي ومثير من الجانبين، ولم يقل لقاء السيدات متعة وإثارة حيث شهد 6 أهداف كاملة.

وسجلت العراقية شوخان جميع أهداف الهلال الأربعة في اللقاء.

وتُختتم الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات يوم غدٍ السبت بمواجهة تجمع الاتحاد والأهلي في ديربي جدة النسائي، ليُعوض جماهير المدينة الساحلية نوعًا ما عن غياب ديربي الرجال بهبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى.

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ما هي الأندية المشاركة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات؟

تُشارك 8 أندية في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وشعلة الشرقية وسما واليمامة.

وتُلعب مباريات الدوري على ملعبين فقط هما ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وتُقام المباريات بنظام الذهاب والإياب ويُحدد البطل بناءً على عدد النقاط في نهاية الموسم.

ما هي أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات؟

إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت على مدار الأيام الماضية أسعار تذاكر حضور مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وجاء سعر التذكرة للجمهور 40 ريال سعودي، وحددت الإدارة النسائية الشروط والأحكام المفترض الالتزام بها من الجمهور الحاضر للمباريات، وتمثلت في منع التدخين في المدرجات ومنع دخول المواد الصلبة مثل العطورات والسكاكين والمواد الصلبة.

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