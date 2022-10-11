ممنوع التدخين والعطور .. إعلان أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات

الدوري السعودي للسيدات ينطلق الخميس القادم

أعلنت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح تذاكر أولى مباريات الدوري السعودي للسيدات والتي ستجمع فريقي سما والنصر يوم الخميس القادم في ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

دوري روشن السعودي والخاص بالرجال كان قد انطلق في أغسطس الماضي ووصل جولته السابعة التي افتتحت أمس بتعادل الهلال والشباب وتُستكمل اليوم بعدة مباريات أبرزها النصر والعدالة، فيما سينطلق دوري السيدات بعد 48 ساعة في حدث تاريخي في المملكة.

ما هي الأندية المشاركة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات؟

تُشارك 8 أندية في الدوري السعودي الممتاز للسيدات الذي سينطلق يوم الخميس القادم، وهي أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وشعلة الشرقية وسما واليمامة.

وتُلعب مباريات الدوري على ملعبين فقط هما ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وتُقام المباريات بنظام الذهاب والإياب ويُحدد البطل بناءً على عدد النقاط في نهاية الموسم.

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الاتحاد السعودي أقر كذلك انطلاق دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات يوم 17 نوفمبر القادم وسيضم 17 فريقًا مقسمة حسب المناطق، وسيُلعب بطريقة الذهاب والإياب مناطقيًا، ويُحسم بطله من خلال الأدوار النهائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب بين الفرق المتأهلة من دور المجموعات بدءًا من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يهبط صاحب المركز الأخير في الدوري الممتاز ويصعد بدلًا منه بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم.

ما هي أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات؟

إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت طرح تذاكر المباراة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات والتي ستجمع سما مع النصر في الرياض يوم الخميس القادم.

وجاء سعر التذكرة للجمهور 40 ريال سعودي، وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، وتُلعب في اليوم التالي مباراتي اليمامة وشعلة الشرقية في الرياض والشباب والهلال في جدة، فيما سيكون ختام الجولة الأولى يوم السبت بمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي.

وحددت الإدارة النسائية الشروط والأحكام المفترض الالتزام بها من الجمهور الحاضر للمباريات، وتمثلت في منع التدخين في المدرجات ومنع دخول المواد الصلبة مثل العطورات والسكاكين والمواد الصلبة.

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