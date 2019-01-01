ممثلان للسعودية غدًا في قرعة تصفيات آسيا والمونديال

مصعب العلون ونواف بن دخيل يمثلان السعودية غدًا في قرعة تصفيات أمم أسيا وكأس العالم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم كلًا من مصعب العلون، ونواف بن دخيل، الإداريين في المنتخب الأول، من أجل حضور قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس الأمم الأسيوية 2023.

وسيسحب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم قرعة التصفيات المشتركة لأمم أسيا وكأس العالم غدًا الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وتوزِّع القرعة 40 منتخبًا على 8 مجموعات، على أن تلعب المباريات الخاصة بها ما بين الخامس من سبتمبر المقبل والتاسع من يونيو 2020، وذلك في مرحلة تصفيات أوَّلية.

ويقع منتخب السعودية في المستوى الأول للقرعة، وهو ما يضمن له أن يكون على رأس مجموعته، فيما يستهل مبارياته خارج أرضه، في العاشر من سبتمبر المقبل، وذلك أمام منتخب من المستوى الرابع، الذي يضم تركمانستان، وميانمار، وهونج كونج، واليمن، وأفغانستان، والمالديف، والكويت، وماليزيا.

ويشير نظام التأهل إلى أن يتأهل الأول عن كل مجموعة، وأفضل أربع ثوانٍ إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية المقبلة في 2023، وتصفيات كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر.

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بينما ستلعب المنتخبات الـ 24 التالية مرحلة أخرى من التصفيات، وذلك من أجل التنافس على مقاعدها الـ 12 المتبقية في أمم أسيا.