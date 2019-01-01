مليون ريال لكل لاعب في الهلال مكافأة الحصول على اللقب الآسيوي

استنادًا على لائحة مكافآت البطولات المحدثة مطلع الموسم

أكدت تقارير صحفية سعودية حصول لاعبي نادي الهلال على مكافئة خاص لكل لاعب عقب حصول الفريق على لقب دوري أبطال آسيا.

وتوج الزعيم باللقب الآسيوية عقب التغلب على أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة القارية بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

التقارير قالت أن كل لاعب سيحصل على مليون ريال من إدارة النادي استنادًا على لائحة مكافآت البطولات المحدثة مطلع الموسم.

وكان سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد حرص على توجيه تهنئة خاصة إلى نادي الهلال، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

رئيس هيئة الرياضة قال خلال الاحتفال بالهلال: "أهنئ القيادة الكريمة على دعمهم، وأبارك للوطن على الإنجاز العظيم".

وجاء تتويج الهلال باللقب الآسيوي بعد غياب طويل جدًا، حيث كانت آخر بطولة توج بها الفرق عام 2000.