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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

وكيل سافيتش يهدم أمال كبار أوروبا

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ماتيا كيزمان وكيل اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو يحبط أمال كبار أوروبا في ضمه ويؤكد على سعادته في لاتسيو.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف ماتيا كيزمان وكيل اللاعب الصربي ميلينكوفيتش سافيتش نجم خط وسط نادي لاتسيو أن موكله سعيد للغاية في صفوف الفريق الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "لا لاتسيو سيامونوي" وأكد خلالها أن اللاعب أظهر بالفعل حبه وتفضيله للنادي عبر البقاء في صفوفه.

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وقال ماتيا: "سيرجي سعيد للغاية هنا في لاتسيو، لقد أظهر مدى حبه للنادي وللجماهير بعد أن استمر في اللعب هنا، رغم تلقيه العديد العروض".

وأضاف: "كل النجوم الشباب يمرون بفترات جيدة وأخرى سيئة، لقد مر ببداية سيئة في الموسم لكنه تحسن مباراة بمباراة وبدأ في العودة لمستوياته الطبيعية خلال الشهر الماضي".

وأكمل: "بعض الأشخاص ينسون أحيانًا أنه ليس بمهاجم، وأن تسجيل الأهداف ليس هدفه في الأساس، هو يقوم بالكثير من أجل الفريق خلال المباريات".

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واختتم: "لن يترك لاتسيو في الشهر الجاري، هذا أمر مؤكد بنسبة 100%، ليس من الصحيح أن نتحدث عن إمكانية رحيله في كل مرة ممكنة".

جدير بالذكر أن اللاعب يعد ضمن أهداف فريق ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وانضم لهم مؤخرًا نادي إنتر بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النيراتزوري قد يتحركون لضمه في يناير.

 

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