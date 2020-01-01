مليار و702 مليون ريال سعودي قيمة عقود اللاعبين في الدوري السعودي

هذه القيمة توزعت على 769 لاعبًا تم تسجيلهم خلال تلك الفترة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قيمة إجمالي عقود اللاعبين في الكرة السعودية خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وبحسب ما كشف الاتحاد فأن إجمالي الانفاق وصل إلى مليار و702 مليون ريال سعودي، وذلك وفقا للأرقام التي أعلنت عنها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، للعقود التي أبرمت خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الرياضي الجاري في السعودية.

هذه القيمة توزعت على 769 لاعبًا تم تسجيلهم خلال تلك الفترة، من ضمنها 502 عقد للاعبين السعوديين، و211 بالنسبة للمحترفين الأجانب، و56 للمواليد.

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وذكر الاتحاد السعودي أن أعلى جنسية تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية، هي السعودية "502"، ثم التونسية "37"، وثالثا البرازيلية "35".

وفيما يخص ترتيب الجنسيات الأعلى تعاقدًا في الانتقالات الشتوية فجاءت الجنسية السعودية في الصدارة "184" لاعب، ثم التونسية "20" لاعب وأخيرًا البرازيلية "16" لاعب

وبخصوص أرقام الانتقالات الشتوية الماضية، فإن إجمالي قيمة العقود بلغت 394 مليون ريال سعودي، برسوم انتقال وصلت إلى 59 مليون ريال، وذلك بالنسبة لـ 341 لاعبا تم تسجلهم في فترة التسجيل الثانية.

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