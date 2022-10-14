مليار مشاهد إضافي .. ثلاث لغات جديدة تمنح الكلاسيكو دفعة تاريخية

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يُوسع نطاقه الجغرافي بقوة

يترقب العالم الكروي أجمع قمة الجولة التاسعة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وضيفه برشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لكن الكلاسيكو هذا الموسم سيكون مختلفًا في الهند بلاد المليار و400 مليون نسمة.

المشجعون في الهند اعتادوا متابعة الكلاسيكو مذاعًا عبر الشاشات باللغة الإنجليزية، لكن التطور الملحوظ هذا الموسم هو بث اللقاء الكبير بين الريال والبارسا باللغة الهندية التي يتحدث بها ما يقرب من 530 مليون شخص في الهند، ومعها اللغتين البنغالية، ويتحدث بها 66 مليون ناطق أصلي، والمالايالامية ويتحدث بها 30 مليونًا.

هذه الخطوة تأتي نتيجة اتفاق رابطة الليجا العام الماضي مع شركة Viacom18 الهندية لإذاعة الكلاسيكو في الدولة الآسيوية، وقد جذب بالفعل المتابعين رغم بثه باللغة الإنجليزية.

وتهدف الرابطة من خلال تلك الخطوة إلى المراهنة على استغلال إمكانيات السوق غير المستغلة في الهند بجانب زيادة شعبية الدوري الإسباني للاستفادة من ذلك على جميع الأصعدة.

وستُنظم الرابطة فعالية لإذاعة الكلاسيكو باللغة الهندية في مومباي من المتوقع أن يحضرها 3 آلاف شخص وستشهد تواجد نجم برشلونة السابق باتريك كلويفرت، وستُنظم فعالية أخرى لكن أصغر بواسطة قناة MTV لإذاعة الكلاسيكو في مدينة جوا باللغة الإنجليزية.

مفوض لاليجا في الهند "خوسيه أنطونيو كاتشاتا" أبدى سعادته الكبيرة بتلك الخطوة، وقد وصفها بالقول "لقد حان الوقت لإحداث الضجيج".

وأضاف "سيكون من الخطأ أن نركز على الكلاسيكو فقط وعدم فعل أي شيء بقية العام. وظيفتنا هي جعل تلك الضوضاء المصاحبة للدوري الإسباني دائمة، لأن نبقى على تواصل مع الجماهير والقنوات الناقلة ولتقديم فعاليات أصغر للرعاة".

يُشار إلى أن برشلونة وريال مدريد يتصدران جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما، ولم يتعرض أي منهما للخسارة بعد.