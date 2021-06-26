"مللت من انتظار صفقة سانشو" .. نيفيل غاضب من انتقالات مانشستر يونايتد

منطقي إلى حد كبير..

صنّف أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل صفقة انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى الشياطين الحمر بأنها "أكثر صفقة مملة" رآها في حياته.

ويحاول مانشستر يونايتد منذ العام الماضي التعاقد مع سانشو، وقد أتم الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية وقتها، لكن تعنت إدارة دورتموند أوقف الصفقة.

هذا العام يبدو أن الاتفاق وشيك للغاية بين دورتموند ومانشستر يونايتد، ولا تتوقف الأنباء عن الصفقة منذ شهور، مما أثار ملل وغضب نيفيل.

ومع انتشار نبأ جديد حول اقتراب إنهاء الصفقة،عقّب جاري نيفيل عبر حسابه على تويتر "مجددًا؟".

Manchester United Closing in on Sancho

Again!

A transfer should be a joy and a moment of excitement . I’ve never been more bored by a transfer in my life to the point I feel like he’s already signed and I want to know who is next already. Not the lads fault at all I should say! — Gary Neville (@GNev2) June 26, 2021

كما أضاف "يجب أن تكون الصفقة ممتعة وتكون لحظة مثيرة، لم أشعر أبدًا بالملل في حياتي من صفقة كتلك".

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وأتم نيفيل قائلًا "هذا لدرجة أنني شعرت أنه وقع بالفعل وأريد أعرف ما هي الصفقة التالية لمانشستر يونايتد، هذا ليس ذنب سانشو".

الجدير بالذكر أن صفقة سانشو سوف تكلف خزائن مانشستر يونايتد ما يصل إلى 90 مليون يورو بجانب بعض الإضافات.