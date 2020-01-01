ملك صناعة الفرص وصاحب ملعب الجامعة .. أمرابط أهم لاعبي النصر

ابن أسود الأطلس قدم أداء رفقة نادي النصر جعله ضمن الأجانب الذين حفروا أسمائهم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

"علاش نخاف وعندنا أمرابط" هذا هو تأثير اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر السعودي على جماهير فريقه التي أطلقت هذه المقولة بسبب التألق اللافت للنظر للاعب الذي حضر إلى أحد كبار العاصمة السعودية الرياض في صيف 2018.

المُقاتل أو المُحارب، كما تُحب تطلق عليه الجماهير نجح منذ وصوله في فرض نفسه بشكل أكثر من رائع في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وبالتأكيد يُمكن وضعه في لوحة شرف اللاعبين المحترفين بالدوري السعودي.

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ابن أسود الأطلس قدم أداء رفقة نادي النصر جعله ضمن الأجانب الذين حفروا أسمائهم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين على مر الزمن.

ويكفي القول أن جماهير النصر تُطلق على ملعب جامعة الملك سعود ملعب نادي الهلال المنافسة الأول للنصر "حديقة أمرابط" في إشارة واضحة إلى فرض نور الدين أمرابط اسمه على ملعب المنافس وأمام جماهيره، مما يؤكد على الشخصية القوية له.

75- صنع نور الدين مرابط أكبر عدد من الفرص عامة (75) وأكبر من الفرص من لعب مفتوح (55) وأكبر عدد من الفرص الخطرة (19) هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي. سخاء. pic.twitter.com/WvTo5VCNyX

— OptaArabi (@OptaArabi) March 4, 2020

كل هذه المقدمة تؤكد أن نادي النصر المُلقب بالعالمي يمتلك لاعبًا بموصفات خاصة جدًا، ولا يُمكن التخلي عنه بسهولة في المباريات وخاصة الصعبة.

وترجم ذلك التقارير التي أكدت أن إدارة النصر ترفض التخلي عن لاعبها المغربي مهما كانت المغريات، بل وستُحافظ عليه بأي طريقة حتى لو انتهى عقده مع الفريق.

دعونا نتحدث بشكل رقمي، فاللاعب نور الدين أمرابط منذ وصوله إلى النصر شارك ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في 48 مباراة، 45 مباراة منهم من بداية المباراة و3 مباريات كبديل، ووصل مجموع دقائق مشاركة اللاعب حتى الآن إلى 4010 دقيقة.

وخلال مشاركته مع الفريق النصراوي تمكن أمرابط من المساهمة في فوز فريقه خلال 33 مباراة، والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 5 مباريات.

من ناحية التسديدات سدد اللاعب 38 تسديدة بين القائمة والعارضة كعدد مميز للاعب يلعب في مركز الجناح.

5- نصف الأهداف التي صنعها نور الدين مرابط في دوري المحترفين السعودي سجلها عبد الرزاق حمد الله (5\10). تفاهم.

— OptaArabi (@OptaArabi) August 22, 2019

وفيما يخص تسجيل الأهداف فأن اللاعب تمكن من تسجيل 8 أهداف ببطولة الدوري، وتمكن من صناعة 17 هدف لزملائه أغلبهم لمواطنه الهداف عبدالرزاق حمد الله.

ووصل عدد تمريرات اللاعب في بطولة الدوري السعودي إلى 1368 تمريرة، والتمريرات الناجحة وصلت إلى 1024 تمريرة، بنسبة نجاح 74.85%، وهي نسبة جيدة للاعب خلال مواسمه في البطولة المحلية.

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كما يُمكننا القول أن أمرابط يتفوق على جميع اللاعبين في صناعة الفرص خلال الموسم الحالي 2019\2020، حيث صنع أكبر عدد من الفرص عامة (75) وأكبر من الفرص من لعب مفتوح (55) وأكبر عدد من الفرص الخطرة (19).

بشكل عام في جميع البطولات فقد شارك أمرابط في 58 مباراة مع النصر بجميع البطولات، سجل خلالهم 9 أهداف وساهم في صناعة 19 هدف.