قاد النجم المغربي ياسر الزبيري فريقه راسينج سانتاندير لتحقيق فوز مهم خارج ملعبه على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لموسم 2026 - 2027، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 81، ليرفع رصيده الشخصي إلى 12 هدفًا في 14 مباراة خاضها هذا الموسم.

وجاءت هذه المباراة لتؤكد الاستمرارية التهديفية للمهاجم المغربي، الذي بات يشكل عنصرًا ثابتًا في المراكز الأولى لقائمة هدافي المسابقة، منافسًا بشكل مباشر أبرز نجوم قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

أرقام اللعب المفتوح تضع الزبيري في المقدمة

يحتل الزبيري حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين خلف البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة صاحب الـ 15 هدفًا، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الذي سجل 13 هدفًا، غير أن تفكيك هذه الأرقام يكشف عن معطى فني يستحق التوقف عنده.

وعند استبعاد ركلات الجزاء من إجمالي الأهداف المسجلة، يتساوى الزبيري مع رافينيا في صدارة الهدافين من اللعب المفتوح برصيد 12 هدفًا لكل منهما، بينما يتفوق اللاعب المغربي على مبابي الذي سجل عشرة أهداف فقط من اللعب المفتوح، بعدما اعتمد كل من رافينيا ومبابي على ثلاث ركلات جزاء لرفع رصيدهما الإجمالي.

وتكتسب هذه الإحصائية أهمية إضافية عند النظر إلى طبيعة الفرص المتاحة لكل لاعب، إذ يلعب الزبيري في صفوف راسينج سانتاندير الذي لا يمتلك المعدل نفسه من الاستحواذ أو صناعة الفرص مقارنة ببرشلونة وريال مدريد، ما يعكس كفاءة واضحة في استغلال الهجمات المتاحة أمام المرمى.

تفاصيل ليلة ليفانتي في لغة الأرقام

على المستوى الفردي في مواجهة ليفانتي، خاض الزبيري 90 دقيقة كاملة قبل استبداله بزميله أندريس فاييسيو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما سدد ست كرات على مدار اللقاء، منها ثلاث تسديدات بين القائمين والعارضة، بمعدل أهداف متوقعة بلغ 0.81.

ولم تخلُ المباراة من لحظات صعبة على المهاجم المغربي، حيث ارتكب خطأً واحدًا أدى إلى تسديدة للمنافس، وأهدر فرصة محققة للتسجيل، كما واجه صمودًا من الدفاع وحارس المرمى ماثيو رايان، بداية من تسديدة تصدى لها الدفاع في الدقيقة الخامسة، وأخرى مرت بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 15، ثم محاولة أخرى أبعدها الحارس في الدقيقة 47.

وبلغت المحاولات ذروتها في الدقيقة 80 عندما تلقى تمريرة بينية من زميله إينيجو فيسنتي، ليسدد كرة بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيمن، لكنه لم يتأثر بتلك اللقطة، وعاد بعد دقيقة واحدة فقط عبر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة جديدة من فيسنتي، ليودع الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى السفلية للشباك في الدقيقة 81، قبل أن يختبر الحارس مجددًا بتسديدة سادسة في الدقيقة 86.

وأظهرت الإحصائيات الشاملة فعالية الزبيري رغم قلة لمساته للكرة التي توقفت عند 25 لمسة فقط، حيث حقق دقة تمرير بلغت 78 بالمئة، وارتفعت إلى 88 بالمئة في نصف ملعب المنافس، إلى جانب قيامه بواجب دفاعي متوازن شمل استعادة الكرة مرتين واعتراض هجمة وتشتيت كرة واحدة.

بيت القصيد

تؤكد أرقام ياسر الزبيري حتى الجولة 14 أن وجوده في سباق الهدافين يستند إلى ثبات واضح في المستوى وقدرة جيدة على التعامل مع ضغوط المباريات دون التأثر بالفرص الضائعة، ومع استمرار اعتماده الكامل على التسجيل من اللعب المفتوح، يظل المهاجم المغربي واحدًا من أبرز الأسماء المستقرة فنيًا في الدوري الإسباني هذا الموسم.