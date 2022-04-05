ملك التوقعات يندب حظه: أنا وميسي لم نحصل على الإنصاف!

عاش الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، ليلة سيئة أمس الإثنين، بعدما انقطعت سلسلة توقعاته الصحيحة، بسبب مواجهة الاتحاد والفيحاء.

توقع الصبحان لا يصيب:

بالأمس ودع العميد كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، على ملعب المجمعة الرياضية، بنصف النهائي.

النمور لم يقدموا مباراة جيدة في الشوط الأول، لكنهم استفاقوا في الشوط الثاني، ولولا تألق فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس مرمى الفيحاء، لانتصر العميد بأكثر من هدف.

هذا الفوز يصعد بالفيحاء إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، ليلاقي الهلال، الذي أطاح بالشباب بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن ملك التوقعات قبل المباراة أكد أن نسبة فوز العميد مليار في المائة، مشيرًا إلى توقعه أن تنتهي بنتيجة 2-0 أو 3-1.

"أنا وميسي لم نحصل على الإنصاف"

توقع ملك التوقعات الخاطئ لنتيجة هذه المباراة، قطع سلسلة توقعاتi الصحيحة للمباريات السعودية، التي وصلت لـ83 مباراة متتالية.

ورد الصبحان على الجمهور الذي وصفه بالفاشل عقب هذا التوقعات، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على الإنصاف اللازم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كرة القدم ليس فيها عدالة ولا فيها منطق ليس الأفضل من يفوز ربما مستواك متواضع ولكن تفوز كرة القدم تعتمد ع الحظ أولًا قبل الإمكانيات، اللهم إني صااااااااايم اه ع توقعي شهرين ونص لم اخطي في أي توقع اه يالقهر اللهم اعطني الصبر".

وأضاف: " إحصائياتي في الدوري السعودي وكأس الملك آخر شهرين ونصف ؟!!!! ملك التوقعات 83 توقع صح، ١ توقع خاطي، الفشله يضخمون الواحد ويقولون مستواك متراجع، انا وميسي لم نحصل الانصاف ورب الكعبة".

واختتم: "حاب اذكر جمهور الاتحاد امس خرجتم من كاس الملك، والله لاانكد عليكم مثل مانكدتم عليه وخربتم سلسلة توقعاتي الناجه ٨٣ توقع صحيح ورا بعض".

اخصائياتي في الدوري السعودي وكاس الملك اخر شهرين ونصف ؟!!!! ملك التوقعات



٨٣ توقع صح

١ توقع خاطي



الفشله يضخمون الواحد ويقولون مستواك متراجع 😂😂😂😂😂 انا وميسي ام نحصل الانصاف ورب الكعبه . — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) April 5, 2022

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