ملك التوقعات يثير مخاوف جماهير الهلال قبل لقاء بيرسبوليس

تعرف على توقع الصبحان

أثار حسن الصبحان، الشهير بـ"ملك التوقعات" تخوفات جماهير نادي الهلال، قبل مباراة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه بيرسبوليس في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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الصبحان نشر تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحذر فيها نادي الهلال من مواجهة يوم السبت المقبل أمام بيرسبولي الإيراني.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ملك التوقعات سيناريو يوم السبت للهلال والنصر، توصلت 96% من نتيجة المباراتين من هنا، أحذر الهلال أحذر الهلال أحذر الهلال، سأخبركم غدًا".

تلك التغريدة أثارت المخاوف بين جماهير الهلال، خاصة وأن الصبحان مشهور بأن توقعاته لا تخيب، وقد يكون يشير إلى أن الزعيم قد يواجه صعوبة في الصعود إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام بيرسبوليس، بينما سيلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي يوم السبت أيضًا، من أجل تحديد الفريقين المتأهلان إلى نصف نهائي البطولة القارية.