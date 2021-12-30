ملك الأرقام القياسية وتاريخ يوفنتوس.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2021

مثل كل عام، كان 2021 عامًا حزينًا بفعل الموت، وكرة القدم تأثرت برحيل عدد من الأسماء البارزة بها عبر التاريخ.

صحيح أن أولئك الأساطير غادروا بروحهم، ولكن البصمة التي تركوها في عالم كرة القدم باقية إلى الأبد.

نستعرض معًا أبرز من فقدوا في عام 2021 من نجوم كرة القدم.

خطأ لا يغتفر وألقاب غير منتظرة .. الفائزون والخاسرون في 2021 !

يناير

خوستو تيخادا: أحد أساطير برشلونة، قضى هناك 8 أعوام سجل خلالها 126 هدفًا في 245 مباراة، كما لعب لإسبانيول وريال مدريد.

جوزيف فنجلوش: كان لاعب كرة قدم ومدرب سلوفاكي، برع كثيرًا في تدريب منتخب تشيكوسلوفاكيا بأمم أوروبا 1980 وكأس العالم 1982 و1990.

فبراير

إنريكي بيريز "باتشين": اسمه محفور بحروف من ذهب في تاريخ ريال مدريد، كان من جيل السيتينات وزامل بوشكاش وألفريدو دي ستيفانو مع عديد الإنجازات الأوروبية والمحلية.

سانتياجو "مورو" جارسيا: أصاب مورو كرة القدم بالشلل تمامًا، فقد انتحر وهو لا يزال يمارس اللعبة وفي الثلاثينيات من عمره.

مارس

إيان سانت جون: لاعب تاريخي من لاعبي ليفربول، فاز مع الريدز بدوريين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

فرانكو أكوستا: ضحية شابة أخرى، لاعب راسينج الإسباني ورديف فياريال وُجد ميتًا في جنوب أوروجواي وهو بالخامسة والعشرين من عمره فقط.

أبريل

أنطونيو كالبي: من أساطير ليفانتي وكذلك من أهم لاعبي ريال مدريد في الماضي، حقق مع الملكي ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا ولقب لكأس الملك.

ألفريدو جراسياني: كانت مفاجأة تعيسة للغاية وفاة أسطورة بوكا جونيورز دون سابق إنذار وهو في السادسة والخمسين من عمره فقط، تركت ألمًا كبيرًا بين الجماهير.

مايو

فرانشيسك أرناو: لعب من قبل لبرشلونة وملقة، توفي في السادسة والأربعين من عمره وكان يعمل كمدير رياضي لريال أوفييدو.

كارلوس جريجول: أسطورة تدريبية في الأرجنتين، فاز بألقاب عديدة مع الأندية المحلية ودرّب ريال بيتيس في إسبانيا، كما أخرج عديد المواهب سابقًا.

يونيو

لويس ديل سول: أسطورة كرة القدم الإسبانية، كان من جيل ستينيات ريال مدريد كما حقق كأس أوروبا مع إسبانيا 1964.

جيامبيرو بونيبيرتي: لا يمكن ذكر يوفنتوس دون تاريخ هذه الأسطورة الحية، على مدار 15 عامًا بقميص البيانكونيري سجل 188 هدفًا وحقق إنجازات عدة، كما عمل كمدير رياضي ورئيسًا للنادي من 1971 إلى 1990، وكان رئيسً فخريًا لليوفي منذ 2006.

يوليو

ميجيل جونزاليس: أحد أهم لاعبي أتلتيكو مدريد عبر التاريخ، لعب هناك 252 مباراة وسجل 73 هدفًا بجانب تتويجه مرتين بدرع الدوري الإسباني ومرة بالكأس.

أغسطس

جيرد مولر: أحد أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم عمومًا، صاحب الأرقام الأسطورية في ألمانيأ بكل ما يتعلق بالتهديف، صاحب الرقم القياسي التاريخي بتسجيل 85 هدفًا بعام واحد (قبل أن يتجاوزه ميسي بـ91 هدفًا).

سبتمبر

جيمي جريفز: 266 هدفًا في 379 مع توتنهام، و44 هدفًا في 57 مباراة دولية مع إنجلترا، الأرقام تتحدث عن نفسها لهذه الأسطورة.

روجر هانت: لا يزال هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بإحرازه 244 هدفًا خلال 11 عامًا.

أكتوبر

والتر سميث: مدرب تاريخي لرينجرز الاسكتلندني، حقق معه الدوري عشر مرات والكأس في خمس مناسبات وستة كؤوس دوري أخرى.

نوفمبر

رونالد فلاورز: بطل العالم مع إنجلترا 1966 وأحد أهم رجالات كرة القدم الإنجليزية في تلك الحقبة.

راي كينيدي: من أهم لاعبي ليفربول وصاحب شخصية قوية شهيرة في السبعينيات، كما برز خلال تجربته مع آرسنال أيضًا.

ديسمبر

هورست إيكل: أحد لاعبي منتخب ألمانيا في معجزة بيرن 1954، عندما فاز الألمان بالنهائي على المجر العظيم.

هوجو مارادونا: شقيق الأسطورة دييجو، توفي بأزمة قلبية وهو في إسبانيا وبالثانية والخمسين من عمره.