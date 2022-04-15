ملكية عربية جديدة في أوروبا .. ميلان قريب من استحواذ بحريني

يبدو أن نادي ميلان سيكون له مستحوذ جديد، في ظل اهتمام شركة إنفستكورب البحرينية بشراء النادي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بعد دخول المسؤولين في محادثات رسمية.

من المستحوذ الحالي على ميلان؟

ويستحوذ على نادي ميلان حاليًا شركة "إليوت مانجمنت" الأمريكية، المتخصصة في الإدارة والإستثمارات، وذلك منذ يوليو 2018.

الشركة الأمريكية تستحوذ على ما يقارب الـ99.93% من حصص النادي الإيطالي، وذلك بعدما تخلف الصيني لي ليونج هونج؛ مالك ميلان السابق عن سداد ديونه البالغة 415 مليون يورو إلى إليوت في الموعد المحدد.

إليوت تحركت فورًا وقامت بإقالة أعضاء مجلس الإدارة في شركة "روسونيري سبورت للاستثمار"، وهي الشركة التي تتحكم بشكل مباشر في نادي ميلان.

وأعلن بول سنجر مدير الاستثمار المشترك في شركة إليوت بشكل رسمي في يوليو 2018، عن ضخه مبلغ 50 مليون يورو من رأس المال السهمي، لتحقيق الاستقرار في الشؤون المالية بالنادي الإيطالي.

ما هي تفاصيل مفاوضات إنفستكورب لشراء ميلان؟

وفق ما نشرته وكالة أنباء "رويترز"، فإن مصدر مقرب من الصفقة أكد للوكالة أن إنفستكورب "مقرها البحرين"، دخلت في محادثات رسمية لشراء نادي ميلان.

وأكد المصدر على أن صفقة شراء النادي الإيطالي من المالك الحالي لشركة إليوت مانجمنت، اقتربت من النجاح، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين.

شركة إنفستكورب هي شركة ممولة واستثمارية، كما أنها تقوم بنقل المال المكتسب من الاستثمارات بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى عملائها في منطقة الخليج، وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 43 مليار دولار أمريكي.

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