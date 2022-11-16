ملف مشترك بين المملكة المتحدة وأيرلندا لاستضافة بطولة يورو 2028.. ومفاجآت في اختيار الملاعب

ما السبب؟

قدمت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا، ملفًا مشترك لاستضافة بطولة أمم أوروبا "يورو 2028" اليوم الأربعاء.

وكانت المملكة المتحدة وأيرلندا، قد أعلنوا الشهر الماضي عن خططهم لاستضافة البطولة بعد تراجعهم عن ملف تنظيم كأس العالم 2030.

وأصدوا اليوم بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن الحكومة دعمت هذا الملف المشترك لتنظيم البطولة.

وأضاف البيان: "خلال الأشهر المقبلة، سنعمل على تطوير مقترحاتنا للعرض بشكل أكبر بعد معرفة شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمواصفات الفنية الكاملة.

وتابع:" الخطة تشمل الدخول في مناقشات مع المدن المضيفة المحتملة والملاعب لتجهيز أفضل ملف وإجراء تحليل كامل للتكاليف والفوائد".

وأعلن الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي أنه يجب على الدول الراغبة في استضافة نسخة بطولة يورو 2028 تأكيد عروضها بحلول يوم 23 مارس من العام المقبل.

وشهدت منافسات بطولة يورو 2020 مجموعة كاملة أقيمت في إنجلترا واسكتلندا، بالإضافة إلى عدد كبير من مباريات دور المجموعات وأيضًا دور النصف النهائي والنهائي.

ولم تكن هناك بطولة كبرى كاملة للرجال أقيمت في هذه الدول منذ يورو 96.

وتوقع الكثير أن يكون الفوز بالملف سهلاً للغاية، لعدم وجود منافسين ولكن انضمت تركيا حديثًا، مما يعني أن عرض المملكة المتحدة وأيرلندا لن يمر بسهولة.

وتتنافس تركيا أيضًا على تنظيم البطولة في عام 2032.

وكشف الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يتضمن مفهوم الملاعب لدينا قائمة مختصرة مقترحة من 14 ملعبًا في مدن رياضية شهيرة معروفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوجهات التي تضم أندية لها تاريخ وتراث أوربي عظيم في كرة القدم".

وأوضح البيان: "تضمن الخطة ربط جميع مدننا وملاعبنا المقترحة من خلال روابط سفر مباشرة وسريعة ومستدامة وأماكن إقامة ستوفر تجربة لا مثيل لها للفرق والمشجعين.

وضمت القائمة المقترحة للمدن والملاعب كل من:*

برمنجهام - فيلا بارك ليفربول - ملعب إيفرتون لندن - ملعب لندن لندن - ملعب توتنهام هوتسبير لندن - ملعب ويمبلي مانشستر - ملعب مدينة مانشستر نيوكاسل - سانت جيمس بارك سندرلاند - ملعب النور مانشستر - أولد ترافورد دبلن - دبلن أرينا دبلن - كروك بارك بلفاست - ملعب كاسيمنت بارك جلاسكو - هامبدن بارك كارديف - ملعب ويلز الوطني

ووفقًا لهذه القائمة، فإن كلا من ملعب ليفربول وأرسنال سيغيب عن استضافة مباريات البطولة، بالإضافة لتفضيل ملعب توتنهام جنبًا إلى جنب مع ملعب وست هام في لندن، الملعب الأولمبي سابقًا، وبالطبع ويمبلي.

وكان ملعب دونس هو الاستاد الوحيد الذي تم تركه من القائمة الأولية التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الإنجليزي، قبل القائمة المقدمة حاليًا.