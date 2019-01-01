ملف مشترك بين السعودية والبحرين والإمارات لاستضافة كأس العالم للشباب

النسخة الـ 22 تنطلق غدًا الخميس في بولندا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية وجود طلب مشترك من البحرين والسعودية والامارات من أجل استضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021.

وأكدت التقارير على وجود ملف مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2021 لمنتخبات تحت 20 عامًا.

النسخة الـ 22 تنطلق غدًا الخميس في بولندا وتستمر حتى 15 يونيو بمشاركة 24 منتخبًا بينها السعودية حامل لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا وقطر التي تأهلت إلى المربع الذهبي بكأس آسيا.

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وتأتي فكرة الملف المشترك ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية.

فكرة الملف الثلاثي المشترك تُعد الأولى من نوعها على المستوى الخليجي؛ لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021".

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يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القد قد منح فرصة حتى 21 مايو الجاري للأندية الراغبة في استضافة البطولة بالتقدم رسميًا ، على أن تؤكد ترشحها في 30 أغسطس المقبل، فيما يختار مجلس فيفا الدولة المضيفة في الربع الأخير من العام الحالي.